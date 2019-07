La protesta de la papelera volvió a sorprender en el Camino Centenario

Los trabajadores reclaman una refinanciación de la abultada deuda por el servicio de gas. Desvíos y demoras en la zona

Los trabajadores de la papelera de Ringuelet volvieron a protestar ayer en Camino Centenario y 515 para pedir por la re - financiación de una abultada deuda con el servicio de gas. A raíz de ese problema la industria no cuenta con suministro desde hace un mes y permanece paralizada, los manifestantes exigieron la intervención estatal para negociar la deuda.

En ese contexto, se registraron largas filas y se sufrieron enormes demoras de vehículos que se desplazaban desde la zona Norte hacia la Ciudad.

“Tengo media hora de demora, estoy llegando muy tarde”, explicó a este medio Guillermina, una vecina que intentaba llegar a su lugar de trabajo en el centro de la ciudad y que se topó con la medida de protesta de los trabajadores de la Cooperativa Papelera Unión Platense.

Según se informó, la empresa acumula desde el año pasado una deuda de 8 millones de pesos por la cual “Camuzzi niega la renegociación”. Sin embargo, ayer voceros de la distribuidora de gas explicaron que “la deuda no es con Camuzzi, sino con el productor al que ellos le compran el gas, como ocurre con este tipo de industrial. Al no existir contrato, Camuzzi lo que hace es cortar el suministro, pero la deuda no es con Camuzzi”.

Roberto Caballero, uno de los manifestantes, aseguró que “nosotros queremos pagar, tenemos la voluntad, pero no nos quieren financiar la deuda”. En medio de la preocupación, dijo además que en los días posteriores al cese del servicio contrataron una empresa proveedora de gas. Sin embargo, debido a que esa distribuidora depende también del suministro de Camuzzi, impidió el abastecimiento a la planta, situada a la vera del Arroyo Del Gato.

“Hace más de tres semanas que estamos sin producir y no tenemos respuesta de nadie, somos 60 familias que no cobramos desde hace un mes porque si no trabajamos no cobramos, esto es una cooperativa”, dijo Caballero.