Macri pidió que los acusados “sean juzgados en territorio argentino”

Lo dijo durante un acto realizado en Casa Rosada. En el homenaje central, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, apoyó el decreto del Gobierno sobre Hezbollah y pidió a la Justicia el esclarecimiento de los hechos

Al cumplirse ayer 25 años del atentado a la AMIA, el presidente Mauricio Macri se comprometió a “seguir buscando que los acusados” por el atentado a la AMIA “sean juzgados en territorio argentino” ya que, afirmó, “la impunidad se va a saldar cuando se alcance con el peso de la ley a los responsables”.

Macri realizó estas declaraciones al presentar, ayer a la tarde, en el Museo de Casa Rosada el libro “Justicia Perseguirás” que recopila reflexiones de líderes mundiales sobre el atentado terrorista que hace 25 años voló la sede de la AMIA.

“Seguiremos buscando que los acusados por estos hechos sean juzgados en territorio argentino y mantendremos las alertas rojas (de Interpol) sobre ellos. Pedimos a la República Islámica de Irán que colabore en la investigación”, apuntó el jefe de Estado.

Durante el acto el presidente también también pidió “saber qué pasó con Alberto Nisman y su denuncia a más de cuatro años de la muerte del fiscal” de la unidad especial Amia.

Por la mañana, en un emotivo y masivo acto frente a la reconstruida sede de la mutual judía, con la presencia de varios ministros del gobierno nacional, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum dijo que “mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994”,.

Acompañaron el acto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Alejandro Finnochiaro (Educación) y el canciller Jorge Faurie, entre otros.

“Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia”, añadió Eichbaum en su discurso.

El homenaje a las víctimas del atentado terrorista comenzó a las 9.53 -hora del ataque- con el sonido de sirenas, campanas de iglesias y timbres en escuelas y espacios y organismos públicos de todo el país.

Conducido por el locutor Fernando Bravo, el acto continuó luego con un minuto de silencio y la lectura de los nombres de las 85 víctimas, tras lo cual la madre y la hija del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman encendieron una vela.

En su discurso, el presidente de la AMIA destacó que es “apropiado e importante” la creación de un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para “reforzar” el sistema de prevención, que incluye a la organización Hezbollah, que fue anunciado ayer a través de un decreto firmado por Mauricio Macri. Hubo mensajes de apoyo del episcopado y de dirigentes opositores.