Se allana el camino para la reelección de Sánchez tras renuncia de Iglesias

| Publicado en Edición Impresa

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció que renuncia a ser ministro, una decisión que allana el camino hacia la reelección del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de la formación de un gobierno de coalición en España, el primero en 40 años de democracia.

“No debo ser la excusa del PSOE (Partido Socialista) para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema, siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos”, afirmó Iglesias a través de un video publicado en las redes sociales.

Las negociaciones para la reelección del socialista Sánchez al frente del Ejecutivo español parecían desbloquearse ayer, después de que Unidas Podemos se abriera a un gobierno de coalición en el que no participara su máximo líder.

“Nunca hemos planteado ninguna línea roja”, aseguró la vocera parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, en una entrevista radial, al ser preguntada sobre la posibilidad de que Iglesias no entre en el gobierno tras haber sido vetado por Sánchez.

El presidente socialista dijo que Iglesias no puede ser su vicepresidente, debido a las diferencias importantes entre ambos en cuestiones de Estado, especialmente en relación con el conflicto catalán.

Sánchez recordó que se ofrece a incluir a miembros “cualificados” del izquierdista Unidas Podemos en su futuro gobierno, aunque la propuesta estará vigente solo hasta la votación de su investidura, que tendrá lugar la próxima semana.

Sin embargo, Iglesias recibió el respaldo de las bases de su partido en una consulta interna en la que un 70 por ciento se pronunció por negociar un gobierno de coalición con el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, que incluya un acuerdo integral y una participación proporcional sin vetos.