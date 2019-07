Gallardo convocó a Pratto y Alfaro no tendrá a Benedetto

Las novedades salientes de los equipos argentinos que esta semana se verán con Cruzeiro y Paranaense, de Brasil, por octavos de final

Darío Benedetto, lesionado, no viajará con Boca a Brasil / Archivo

Va a ser una semana especial para River y Boca, porque ambos comenzarán a transitar los octavos de final de la Copa Libertadores, frente a Cruzeiro y Paranaense, respectivamente. En esa dirección, las novedades más salientes son la convocatoria de Lucas Pratto, ya recuperado, por parte de Marcelo Gallardo, y la ausencia de Darío Benedetto, por lesión, en el plantel que conduce Gustavo Alfaro.

RIVER-CRUZEIRO

Lucas Pratto, recuperado de una lesión, pero sin haber jugado un solo minuto en la pretemporada, fue incluido en la lista de 20 futbolistas de River que Marcelo Gallardo armó para el partido de mañana en el Monumental ante Cruzeiro de Belo Horizonte, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pratto sufrió una fisura por estrés en el sacro en la consagración en la Recopa Sudamericana, ante Paranaense, de Brasil. Una lesión lo obligó a permanecer un mes en reposo y también lo marginó de los partidos de pretemporada.

El “Oso” tampoco estuvo en el triunfo por penales sobre Gimnasia de Mendoza, por la Copa Argentina, y ahora aspira a jugar al menos un tiempo en el choque de ida con el equipo brasileño.

En principio, Gallardo sugirió que los titulares serán Matías Suárez (tuvo unos días más de descanso por su presencia en el seleccionado que jugó la Copa América) y Julián Álvarez (el colombiano Rafael Borré está suspendido). Pero si las circunstancias lo favorecen, el ex Vélez podría tener algunos minutos.

PARANAENSE-BOCA

Darío Benedetto no viajará mañana a Brasil con la delegación de Boca para la ida de los octavos de final ante Atlético Paranaense, el miércoles, por una lesión, y continúa en duda de cara a la revancha en la Bombonera.

Benedetto, cerca de ser transferido a Olympique de Marsella, de Francia, padece una molestia en el gemelo derecho que se produjo el jueves en el amistoso ante Atlético Tucumán.

De todos modos, ni bien se firmen los avales para la transferencia del atacante al Marsella por 16 millones de euros, el Pipa viajará de inmediato a Miami, Estados Unidos, donde el plantel que conduce el portugués André Vilas Boas está haciendo la pretemporada y quedará al margen de los partidos de Boca.

El ex Arsenal de Sarandí, quien antes acusó dolor en el tobillo izquierdo, no sería parte de los octavos de final, y de confirmarse su traspaso, no se despedirá de la gente en cancha.