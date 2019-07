Apagón en La Plata: la Defensoría advirtió que irá a la Justicia si no llegan las facturas sin cargo a los damnificados

"Están llegando quejas de vecinos que estuvieron tres días sin luz y que esperaban las facturas de cero pesos, y eso no pasó", dijo Guido Lorenzino

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, advirtió hoy que recurrirá a la justicia si la empresa Edelap no envía las facturas con costo cero a los usuarios de la zona norte de La Plata afectados por un apagón que se extendió por cuatro días.



"Están llegando quejas de vecinos que estuvieron tres días sin luz y que esperaban las facturas de cero pesos, y eso no pasó. La empresa no tiene ningún respeto por los afectados", sostuvo.

Adelantó que va a denunciar nuevamente a Edelap ante la Justicia "ya que tiene obligación de emitir las facturas en cero", y solicitó a los vecinos que "hagan el reclamo en nuestro organismo si no reciben la boleta con el descuento".



El viernes último, la justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata le ordenó a la empresa Edelap bonificar la factura de julio de los usuarios que fueron afectados por el apagón ocurrido en junio por la falla de un cable de alta tensión.



La sanción se sumó a la que le había impuesto el gobierno provincial, que establecía que no debía facturar costos a los damnificados durante junio.



En tanto, vecinos de Parque Sicardi irrumpieron hoy en la sede central de Edelap en La Plata para reclamar por los cortes permanentes y la baja tensión con la que reciben el servicio en esa zona de la capital provincial.