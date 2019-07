Otra denuncia de mala praxis: la operaron de vesícula y murió

Una mujer de 60 años falleció tras una laparoscopía por cálculos biliares. Su familia acusa a los médicos de haberle perforado el intestino durante la operación

| Publicado en Edición Impresa

A pocas horas de que se conociera el caso de una paciente con diabetes avanzada a la que le amputaron la pierna equivocada en una clínica de Berazategui, una nueva denuncia por mala praxis vuelve a generar inquietud. Una mujer de 60 años falleció en una clínica de Quilmes luego de que le fuera practicada una operación de vesícula. Sus familiares aseguran que los médicos le perforaron el intestino durante la operación.

El hecho ocurrió en la Clínica del Niño y la Familia de San Francisco Solano, donde María Esther Providenza ingresó el 17 de julio pasado para someterse a una cirugía considerada de bajo riesgo: una laparoscopía para remover piedras de la vesícula. Cuatro días más tarde, al ser dada de alta, la mujer comenzó a sufrir dolores intensos en el abdomen mientras estaba en su casa, por lo que fue trasladada nuevamente a la clínica donde volvieron a operarla y poco después murió.

“Ella se había hecho todos los estudios pre quirúrgicos. Al operarla (los médicos) nos dijeron que se les había complicado para hacerle la laparoscopía, por lo que iban a operarla de la forma tradicional. Estuvo internada hasta el domingo. Como el lunes seguía con dolores y vómitos decidimos volver a llevarla.”, contó Jorge, el hermano de la mujer.

Tras revisarla nuevamente, “el cirujano nos dijo que una de las opciones era que se le hubiera perforado el intestino. El martes la operaron de nuevo y unas horas después me llamó mi cuñado para decirme que estaba muy delicada. Me vine a la clínica y después decidí hacer la denuncia porque no puede ser que una operación de vesícula termine así”, relató el hermano.

“Nosotros pensamos que fue durante la operación, porque el intestino no se le pudo haber perforado en su casa”, comentó luego al reconocer que en la Clínica no le dieron “ninguna explicación de lo que ocurrió”.

AMPUTADA POR ERROR

Este nuevo episodio viene a sumar preocupación a la generada ya durante la semana por una de las situaciones de mala praxis más groseras de las que se tenga registro en nuestro país: la que le tocó sufrir a Magdalena Leguizamón, una paciente de 66 años a quien le fue amputada una pierna por error.

Leguizamón, que padece una diabetes avanzada, estaba internada desde el pasado martes 16 en el Nuevo Sanatorio de Berazategui por una infección en el cuarto dedo del pie derecho. Si bien los médicos que la atendieron habían resuelto originalmente amputarle sólo el pie, la infección siguió avanzando hasta comprometer toda la pierna derecha. Al salir del quirófano el domingo último, la hija de la paciente advirtió sin embargo que a su madres le había sido amputada la otra extremidad.

Mayra Fernández, hija de la paciente, denunció que el traumatólogo Gonzalo Cardozo, a cargo de la intervención, le dijo: “yo amputé la pierna que me dijo Rico”, apuntando al cirujano vascular Rafael Rico Núñez, quien había firmado la derivación.

Ambos médicos se hallan hoy imputados, según confirmó la fiscal Karina Santolín, quien lleva adelante la investigación judicial.

Según confirmaron ayer fuentes judiciales, el Nuevo Sanatorio de Berazategui, donde le amputaron la pierna sana a Leguizamón, enfrenta actualmente otras seis causas más por presuntas malas praxis: cinco de ellas caratuladas como “causales de muerte” y por “homicidio culposo”.