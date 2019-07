Cristina insistió con pindonga y cuchuflito y ahora sumó a “cadorna”

Se refirió a la polémica que generó al referirse a las segundas marcas y agregó un término que, según dijo, se lo transmitió su hijo Máximo: “cadorna”. Calificó a los medios de “picasesos” que “blindan al gobierno de Macri”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó ayer con ironía al término “Cadorna” para hacer referencia a la “leche que no es leche y el queso que no es queso”, durante la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad mendocina de San Martín.

Por otro lado Cristina volvió a insistir con los términos “pindonga” y “cuchuflito”, expresiones que hacen alusión a objetos desconocidos. En cambio la expresión “cadorna” esta vinculado a objetos de mala calidad.

“Máximo dice la cadorna. Pindonga y Cuchuflito es de los más grandes” dijo la actual senadora nacional y expresó que “la gente no puede imaginar cuatro años más con estas políticas” porque “ya no se puede tolerar este maltrato”.

“No creo que se puedan aguantar cuatro años más de estas políticas y de este maltrato. La gente no puede tolerar más ajuste, aumentos de precios y tarifas”, señaló la ex presidenta.

En un acto organizado en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, ubicado en el parque Agnesi de la ciudad mendocina de San Martín, la senadora nacional presentó su libro Sinceramente junto al escritor y periodista Marcelo Figueras, y aseguró “no entender cómo algunos salen a militar el ajuste y demuestran falta de solidaridad”.

Por otra parte, se refirió a la polémica que generó al referirse a las segundas marcas como “pindonga” y “cuchuflito” cuando habló la semana pasada en Mar del Plata.

“Las segundas marcas son productos de más baja calidad que sacan las grandes firmas, no nos hagamos los tontos. Antes la gente podía acceder a ellos, ahora deben comer queso que no es queso y tomar leche que no es leche”, afirmó.

Y, respecto de las palabras que utilizó en su discurso de la semana pasada que generaron repercusión por su tono coloquial, dijo que “debía hacer cómo Máximo (Kirchner, su hijo) y decir que eran cosas Cadornas”, con lo cual agregó otro adjetivo para aludir a una aparente baja calidad de un producto.

En ese sentido, agregó a modo de interrogante: “¿El presidente y la gobernadora le dan a sus hijos leche que no es leche?”.

Cerca de Vidal no se mostraron sorprendidos ante las declaraciones. “No nos sorprende, el problema que tiene todo el kirchnerismo es que quieren vender algo que no son. La realidad sola los delata y desmiente. Además ella que leche tomará?

Fernández calificó como “terrible” que “hayan convencido a los trabajadores” que “estaba mal lo que pagaban de tarifas y que era correcto que a los terratenientes les quitaran las retenciones”.

“Les dejamos un país desendeudado y dejaron el país en crisis. A veces dudo de si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron”, sostuvo.

La senadora también cuestionó el rol de los medios de comunicación social al considerar que durante su gobierno actuaron como “picasesos” y dijo que hoy “blindan al gobierno de Macri, pero todo tiene un límite y es la realidad”.

El debate sobre las ‘segundas marcas’ lo abrió Cristina Kirchner días atrás en Mar del Plata, al señalar que, debido a las políticas del gobierno de Macri , la gente se ve obligada a comprar productos de segunda línea, a los que nombró como “pindonga” y “cuchuflito”.

“Durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito. Hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche”, dijo Fernández de Kirchner.

Cristina estuvo el viernes en la ciudad de San Juan, acompañada por el gobernador Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja.