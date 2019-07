Vidal acelera en busca de provincializar la elección

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal registra en las encuestas una intención de voto de varios puntos por encima de Mauricio Macri en territorio bonaerense. Y varios de esos sondeos la ubican cabeza a cabeza con el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof.

Sin embargo, a los estudios de opinión se les hace complejo determinar si Vidal hará subir a Macri o si el Presidente se transformará en un contrapeso para las aspiraciones reeleccionistas de la Gobernadora.

Frente a esa incógnita, Vidal parece haber iniciado una nueva tónica de campaña. Y ayer la expuso sin vueltas en su incursión por José C. Paz, uno de los distritos más pobres del Conurbano. “Defendamos a la Provincia. Defendámosla como la defendimos en 2015 y 2017. No porque defendemos personas, ni espacios de poder, ni un partido político: defendemos nuestro futuro”, disparó.

La idea oficial es plantear que, más allá de la elección nacional, en la Provincia se juega un partido aparte. Vidal necesita un fuerte corte de boleta en su favor para no quedar relegada en relación a Kicillof. Y ahí parecen estar dirigidos los cañones proselitistas.

“Somos el equipo que enfrenta los imposibles, que no baja los brazos, que no tiene nada que esconder, que no se contradice”, dijo.

La mandataria indicó que “todos los bonaerenses somos candidatos, sobre todo los convencidos, los que defienden el cambio para vivir mejor, para no darnos por vencidos, para no resignarnos”.

“Puedo rendir cuentas de lo que se hizo y no se hizo. En la espalda tengo tres años y medio. Quiero saber qué dicen los que tienen 28 años en la espalda sin hacer nada”, disparó en relación a los anteriores gobiernos peronistas.

Añadió que “cada uno que tiene la camiseta puesta no está defendiendo a un presidente, ni a una gobernadora, ni a un intendente ni una banca, sino la provincia y el país que quieren para sus hijos. Está defendiendo cómo quieren vivir, su futuro, nuestro futuro. Me va a poner muy feliz la noche del 11 de agosto volver a decir, como dije en 2015, somos millones”.

