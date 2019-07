San Luis se dio un lindo gusto y bajó al campeón Alumni en La Cumbre

Con una sólida tarea, el azulgrana le ganó 28 a 13 a los de Tortuguitas y ahora irán a Rosario para sostener la levantada

| Publicado en Edición Impresa

Robertino Fileni ya ganó la ventaja y se fue para marcar uno de sus dos tries de la tarde / Roberto Acosta

En el marco de la 16º fecha del URBA Top 12 San Luis venció con justicia al actual campeón del torneo: la Asociación Alumni por 28 a 13, en un cotejo que le sirvió a los dirigidos por la dupla Cáffaro Lazzarini primero para encontrar un sostén anímico después de lo que fue hace quince días la caída en final ante Regatas y después para poder torcerle el brazo a un equipo que en la semifinal del torneo anterior lo borró de la cancha y le cortó su gran sueño de campeonato.

Obviamente que la de ayer fue otra historia; por la actualidad de ambos equipos y por tratar de otro momento tanto físico como anímico. No obstante la tensión se olió durante todo el cotejo entre dos conjuntos que no se sacaron ventajas y que solamente en el final con un buen par de jugadas, San Luis finalmente encontró los espacios para golpear a este buen equipo de Alumni.

El comienzo del encuentro pese a los buenos movimientos de San Luis mostró en una jugada aislada como Alumni encontró la primera ventaja con un try del interminable Acosta. Después el equipo visitante encontró la mayor ventaja en la tarde y se escapó presagiando algo gris para San Luis. Pero por suerte eso no pasó, porque Fileni volvió a estar picante y uno tras otro marcó tries vulnerando el ingoal albirrojo.

El segundo tiempo fue una batalla. Una partida de ajedrez. Donde realmente se sintió que el que se equivocara menos se quedaría con el encuentro.

Y fue nomás para San Luis que en dos veloces contraataques primero con Aereboe y luego con Talo Molina Ferrer, quebraron la resistencia del campeón para finalmente festejar. La semana que viene San Luis viajará a Rosario para enfrentar al Atlético de aquella ciudad.