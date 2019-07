¡Oh por Dios! Falla global de WhatsApp, Instagram y Facebook en todo el mundo: ya hay memes

Esta mañana WhatsApp, Instagram y Facebook están presentando problemas y complica a miles de personas. Según distintos reportes de usuarios, esas plataformas y redes sociales tienen fallas a nivel global como por ejemplo no se puede iniciar sesión, ni subir imágenes y ni ver historias.

Además WhatsApp no permite ver fotos ni descargar videos y también se complica el envío de audios. Los problemas principales están relacionados con la carga de contenidos y se registran en países tan variados como Canadá, Estados Unidos, Singapur, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Italia, Malasia y Argentina, entre otros.

Es por eso que rápidamente el hashtag #Instagramdown comenzó a viralizarse en Twitter, red social que por el momento funciona sin inconvenientes.

Asimismo aún no explicaron de manera oficial el origen del problema, aunque se especula que podría tratarse de la caída de los servidores multimedia de la compañía, ya que este tipo de archivos son los únicos afectados. No hay inconveniente en enviar mensajes o publicar texto en WhatsApp o Facebook. De todas formas vale aclarar que tanto WhatsApp como Facebook e Instagram pertenecen a la misma compañía, en los que se encuentra Mark Zuckerberg como uno de los principales accionistas.

Al mismo tiempo empezaron a aparecer las infaltables memes:

Me running to twitter to check if its really down.#instagramdown #whatsappdown pic.twitter.com/o3qdb0qnN6