Atenas y la Villa se juegan el pase a la gran final

| Publicado en Edición Impresa

El Torneo Apertura de la Asociación Platense de Básquet comienza a llegar a su fin. Y en el marco de la semifinal, Atenas, primero en la regular, recibe al sorprendente Villa San Carlos, cuarto de la tabla, en el tercer juego de una serie que otorgó una victoria por bando. El encuentro decisivo comenzará desde las 21.30 y tendrá como escenario el Dante Demo de calle 13 entre 58 y 59, donde el local buscará dar el paso a una nueva final, en la que ya espera Unión Vecinal, que dejó en el camino a Platense por 2 a 0.

Además, en la jornada de hoy se darán los segundos juegos de los Repechajes A1/A2, que tienen ventaja para los equipos que buscan mantenerse en la elite del básquet platense. Los mismos iniciarán desde las 21.30 y serán: Deportivo La Plata (0) vs. Astillero (1); Banco Provincia (0) vs. Reconquista (1) y UNLP (0) vs. Gimnasia (1).