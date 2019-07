¿Está decayendo la vocación médica?: polémica tras los casos de mala praxis

Luego de los episodios conocidos la semana pasada, el periodista Mario Mactas cuestionó el compromiso de los médicos y el Colegio profesional le salió a responder

| Publicado en Edición Impresa

“La llamita que se supone que arde dentro de los médicos se ha apagado”, dijo la semana pasada el periodista Mario Mactas durante su columna de opinión en el Canal TN desatando una fuerte reacción de ese sector profesional. El Colegio de Médicos salió ayer a responderle duramente con un comunicado donde le recomiendan visitar un hospital público de la Provincia para comprobar que pese a “los magros sueldos, las fallas edilicias, la falta de insumos y la violencia intrahospitalaria” la gran mayoría de los profesionales “hace esfuerzos a diario para mantener en pie el sistema de salud”.

“Algo está pasando en la medicina (…) ¿están cansados? ¿Están sobrecargados? ¿Ganan poco? Estas cosas pasan en la periferia, donde las cosas se arreglan como pueden, pero es algo que ocurre con los médicos y yo creo que tendrían que revisar porque no puede haber medicina sin amor por el prójimo”, afirmó el periodista en relación a dos denuncias por mala praxis y una por abandono de personas que tuvieron una fuerte presencia en los medios días atrás.

“La llamita que se supone que arde dentro de los médicos se ha apagado. No puede haber medicina sin amor al prójimo”

Mario Mactas

Columnista del canal TN

Esos casos, como probablemente se recordará, tuvieron por protagonistas a una paciente diabética a quien le amputaron la pierna equivocada en un sanatorio de Berazategui, una mujer fallecida en una clínica de Quilmes luego de que le fuera perforado el intestino durante una operación, y finalmente un hombre que murió en la sala de espera de un hospital de Rosario tras pasar seis horas aguardando a ser atendido.

Para las autoridades del Colegio de Médicos del Distrito I, que difundieron ayer un comunicado para expresar su “profundo desacuerdo” con la opinión expresada por Mactas, el periodista “realizó un análisis sobre el desempeño profesional médico valiéndose de metáforas infantiles y recursos argumentales carentes de toda lógica y relación con la realidad”.

“En líneas generales el señor Mactas pone en tela de juicio el espíritu de vocación de los médicos y médicas, descontextualizándolos del sistema en crisis en el cual están inmersos y haciéndolos responsables de `la llamita que ha bajado`, sin llegar a preguntarse por las responsabilidades de quienes deben desarrollar las gestiones y políticas necesarias para garantizar un nivel de atención digno”, dice el comunicado de la entidad.

“Desde nuestra institución proponemos al señor Mario Mactas que tenga a bien acercarse a cualquier hospital público de la provincia de Buenos Aires, donde de seguro se llevará datos y experiencia reales para sus análisis televisivos, que lo harán recapacitar sobre sus afirmaciones distantes. Allí, `la llamita`a la que hace referencia se encontrará encendida en cada profesional médico que -a pesar de los magros sueldos, las fallas edilicias, los cierres de servicios, la falta de insumos y personal, la violencia intrahospitalaria- hace esfuerzos a diario para mantener en pie el sistema de salud, sin tener el acompañamiento necesario de parte de la gestión pública, ni de ciertos periodistas”, se lee en el texto que lleva la firma de los integrantes directivos del colegio profesional.

“No queríamos quedarnos en silencio frente a una acusación no sólo injusta sino totalmente contraria a la realidad”

Mesa Directiva

Colegio de Médicos del Distrito I

“No queríamos quedarnos en silencio frente a una acusación no sólo injusta sino totalmente contraria a la realidad”, admitieron informalmente ayer directivos del Colegio de Médicos de La Plata al explicar su reacción.

“Si bien pueden llegar a existir casos donde los profesionales cometen equivocaciones, algo que no le es ajeno a la medicina ni a ninguna otra profesión, no podíamos dejar de destacar que la amplía mayoría de los médicos realiza hoy su tarea con un inmenso amor al prójimo, tratando a a los pacientes como si fueran familiares. Un pequeño número de accidentes o de actos que no son correctos dentro de la profesión no puede empañar la enorme tarea que realizan la mayoría de los profesionales todos los días”, explicaron las autoridades de la entidad.