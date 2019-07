El presidente Donald Trump criticó la resolución de la FED y dijo que Powell "nos decepcionó"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy decisión de la Reserva Federal de bajar sólo 0,25 puntos la tasa de interés y en especial el comentario del Comité y las declaraciones del presidente de la entidad, Jerome Powell, dejando de lado la posibilidad de aplicar nuevas rebajas este año.

"Lo que el mercado quería escuchar de Jay Powell y la Reserva Federal era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que mantendría el ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo ..." escribió en su cuenta de Twitter.

"... Como de costumbre, Powell nos decepcionó, pero al menos está terminando el ajuste cuantitativo, que no debería haber comenzado en primer lugar, sin inflación. ¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!", concluyó irónico.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!