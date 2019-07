En la zona norte platense ya no saben qué hacer para frenar la ola de delitos

Vecinos admiten que cambiaron sus hábitos, invirtieron en seguridad y hasta cerraron negocios. El miedo en primera persona

Por los robos, los vecinos de Ringuelet se reunieron en El supermercado de 511 entre 6 y 7 / c. Santoro

La escalada de delitos que afecta a distintos barrios de la zona norte platense tiene a los comerciantes y vecinos en constante alerta, los obligó a cambiar ciertos hábitos y a tomar recaudos hasta cuando salen “a hacer los mandados”, admitieron varios frentistas consultados. La problemática se extiende desde Ringuelet hasta Arturo Seguí, con localidades en el medio como Hernández, City Bell, Gonnet o Gorina también golpeadas por la ola delictiva.

La situación recrudeció en los últimos meses, indicaron, con robos que se cometen bajo las modalidades de entradera, escruche o asalto a mano armada. “No sabemos qué está pasando, pero cada vez parece más una zona liberada”, reflejó uno de los damnificados.

RINGUELET

“Al supermercado de 511 entre 6 y 7 lo roban a cada rato, los tienen de hijos”, le contó a este medio Jorge Romero (68) un jubilado de Ringuelet que vive en la cuadra. Al ser uno de los moradores más antiguos del sector, algunos frentistas lo tomaron de referente, y el lunes por la tarde llevaron a cabo una reunión en el comercio asaltado para planificar “los pasos a seguir”.

En el local “la pasaron muy mal”, aseguró. Fue durante un asalto ocurrido el domingo al mediodía, cuando dos ladrones (cada uno con un revólver y a cara descubierta) “fueron muy violentos, arrancaron la caja registradora y se la llevaron entera”, manifestó. Como los propietarios del autoservicio chino no hablan español, comunicarse con la Policía y con sus vecinos “les resulta muy difícil”, aunque “se les nota ahora el miedo con el que quedaron” tras el episodio mencionado.

Sin embargo, tal como se refirió, estos incidentes no son propiedad exclusiva de los comercios, sino que se ve afectado todo el barrio. En ese sentido, Romero aseveró que “Ringuelet es tierra de nadie, estamos muy preocupados”.

“A un hombre de enfrente le hicieron el cuento del tío y le sacaron bastante plata. Además, la parte de 508 y 7 está brava”, señaló. Asimismo, apuntó contra un “grupito de chicos” que utilizan una maniobra particular para “preparar el terreno”. De acuerdo a la descripción del hombre, los menores “hacen bollos con alambres -a veces usan pedazos de cadena- y los arrojan contra los transformadores eléctricos para interrumpir el servicio”. Una vez que logran dejar el sector a oscuras, “aprovechan para robar”.

“Íbamos a poner una cantina española, pero ya no queremos más. Lo mejor es vender todo”

Por otra parte, Romero sostuvo que “a partir de las 19 horas tenés que tener un cuidado bárbaro al salir de tu casa. Por ejemplo, si vas a hacer un mandado, hay que mirar para todos lados por los robos piraña”. En la cuadra de 7 y 511 “hay cámaras de vigilancia, pero parece que no sirven de nada”, se quejó. Y añadió: “Antes pasaba un patrullero, había algunos policías caminando. Ahora no pasa nadie más, desaparecieron, hay una falta de control preocupante”.

GONNET

“Están robando mucho, sobre todo en las últimas horas. El clima que se vive en el barrio es de terror”, aseguró Luis, radicado en Gonnet desde hace años, y agregó: “En los últimos meses la cuestión empeoró notablemente”. Una de las víctimas de esa situación fue la familia atacada en las últimas horas en su casa de 491 entre 18 y 19. Fuentes oficiales informaron que actuaron dos sujetos, presuntamente mayores, que redujeron al hijo del denunciante, un hombre de 44 años.

Fue a las 9.30 de la mañana, cuando el joven se encontraba solo en la casa. Se metieron después de romper una ventana que da al fondo del inmueble y, una vez dentro, lo ataron de pies y manos. Los voceros apuntaron que los delincuentes sustrajeron tres televisores, una PlayStation y algunas otras pertenencias y “no utilizaron la violencia física”.

Con mucho sacrificio, y un crédito hipotecario UVA, Daniela Hondagneu (34) y su marido compraron una casa en 495 y 28 bis, pero decidieron quedarse en La Plata mientras la refaccionaban.

“Ya nos entraron cuatro veces, en los dos primeros robos no hice la denuncia, pero en los dos últimos sí”, reveló la joven a este diario, dando cuenta de que en uno de los casos se llevaron “un freezer nuevo que teníamos todavía embalado y la última vez una soga y un paquete de galletitas; o sea, actuaron más por maldad que por interés, ya que desde afuera se ve que no hay nada adentro de la casa”, explicó.

Daniela y su marido ya analizan colocar alarmas o llevar dos perros pitbull, cansados como están de la inseguridad y la falta de patrullajes. “En la comisaría de Gonnet ya advertí que si tengo la oportunidad voy a hacer justicia por mi cuenta”, refirió. Por otro lado, en ese área denunciaron que hubo al menos tres escruches en sendos negocios. También se registraron más casos en Villa Castells que motivaron el pedido de allanamientos para dar con los responsables y de patrullajes con la caballería. Y en Hernández, dos menores fueron aprehendidos en “plena faena” en una vivienda.

EL RINCÓN

Para Jorge (78) y su mujer, propietarios del restaurante (“un negocio familiar”, aclararon) “Recuncho Galego” de 426 y Camino Belgrano, llegó la hora de bajar las persianas “y vender todo”, le comunicaron a EL DIA con tristeza. La casa de comidas abrió hace apenas un año y ya les robaron seis veces, tres de ellas con enormes pérdidas.

“Teníamos la idea de poner una cantina tipo española y no queremos saber más nada. Pusimos alarma, pero el domingo a la noche entraron después del corte de luz. Nos dimos cuenta el lunes a la tarde, cuando fuimos a reponer mercadería”, expresó el hombre. Luego de ese hecho, decidieron que “lo mejor es cerrar y poner a la venta todo. No nos queda otra, no queremos que la próxima vuelvan con un arma y le apunten a alguno”.

VILLA ELISA

Ayer por la mañana, la empleada de una finca de 133 y 426 trabajaba con un bebé de siete meses en brazos, hijo de los dueños del lugar, cuando el timbre sonó. La mujer fue a abrir la puerta y se topó con un individuo bien vestido, que le hizo una pregunta para distraerla mientras su cómplice la asaltó y le quitó la llave.

Estiman que fueron unos 15 minutos los que estuvieron los malvivientes en el interior de la vivienda, para luego huir con varios objetos de valor, dos TV, una consola de juegos, dos computadoras y algunas cosas más. Si bien se trata del primer hecho de inseguridad que sufre la familia, en el barrio acumulan varios, al punto que hace algunos años debieron instalar el sistema de alarma vecinal.