La plaza San Martín sigue bajo custodia pero los manteros no ceden en el microcentro

El espacio de 7 y 50 todavía permanece con vigilancia. Hubo un reclamo de vendedores. Los operativos brillan por su ausencia

A casi un mes del primer mega operativo en la plaza San Martín para evitar que se instale la feria ilegal, la vigilancia policial se mantiene firme en ese paseo y a diario decenas de efectivos custodias que la venta callejera no vuelva a instalarse.

Sin embargo, a pocos metros de allí, y en rigor en todo el radio del microcentro, los manteros siguen moviéndose “a sus anchas”.

Ayer la plaza situada entre la Legislatura y la Casa de Gobierno seguía fuertemente custodiada. Los transeúntes se sorprendieron porque había más efectivos que de costumbre. En rigor, se había reforzado la presencia policial porque, como todos los miércoles, había chances de que los manteros intentaran instalarse (la feria solía montarse lunes, miércoles y viernes).

De hecho, se produjo una suerte de concentración de aproximadamente 50 personas en torno a la plaza. Eran vendedores ambulantes que, a modo de protesta y de manera pacífica, caminaban alrededor de la plaza en reclamo de que les permitan vender sus mercaderías.

Mientras eso ocurre en la plaza, en los alrededores el desborde ambulante crece sin freno. Lo que cualquier transeúnte observa al caminar por el microcentro lo confirman las estadísticas. El informe de mayo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), determinó un aumento de casi 4% respecto de abril y de casi 17% en comparación con mayo de 2018.

Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es que a tres semanas de la apertura del predio de 80 y 134 destinado a “mudar” a los comerciantes ilegales de las calles, el resultado ha sido nulo. Incluso, se ven más vendedores que antes. Ya no hay calle céntrica o semicéntrica ni rincón que no albergue un puesto o una manta.

En tanto, el rubro con mayor participación en calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue “indumentaria y calzado”, que representó un 43% del total. “Optica, fotografía, relojería y joyería” se ubicó en el segundo lugar, con el 23,9%, seguido por “alimentos y bebidas” (15,4%), “artículos domésticos” (13,7%) y “juguetería y esparcimiento” (3,4%).

El relevamiento de la CAC, que se realiza cada mes en las mismas calles y cuadras a fin de tener un parámetro confiable, en mayo contabilizó -en esos sitios- un total de 210 puestos de venta en la zona centro.

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la venta callejera ilegal bajó en mayo un 34,8% respecto de abril y un 10,6% en relación a mayo de 2018, en La Plata ambas comparaciones arrojaron, una vez más, números negativos.