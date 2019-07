Vidal acusó a alcaldes del PJ de negarse a que funcione el SAME

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal puso en funcionamiento ayer en San Martín el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a intendentes peronistas que no acordaron con su administración la llegada de ese servicio. “Ábrannos la puerta, que la política o la campaña electoral no deje a un vecino esperando con una urgencia. Queremos trabajar juntos, para eso nos eligió la gente hasta el 10 de diciembre”, disparó.

La referencia no pasó por alto porque entre las comunas en las que el SAME no funciona está La Matanza, el distrito que gobierna la candidata a vicegobernadora de Axel Kicillof, Verónica Magario.

Pero no sólo La Matanza está en la lista de comunas sin ese servicio. En esa lista hay que anotar a Merlo, Ituzaingó y San Fernando, todos distritos controlados por la oposición.

La mandataria precisó que “se puede hacer posible lo que parecía imposible, se puede trabajar en equipo” con todos los municipios, porque “la urgencia no tiene partido político”. En ese sentido, Vidal felicitó a los distritos gobernados por la oposición que incorporaron el SAME porque, dijo, “pusieron a la gente en primer lugar y trabajamos en equipo para que esto sea posible.”

“Nos quedan pendientes de respuesta unos catorce municipios: la Provincia pone las ambulancias y los recursos. Ábrannos la puerta, que la política o la campaña electoral no deje a un vecino esperando con una urgencia. Queremos trabajar juntos, para eso nos eligió la gente hasta el 10 de diciembre”, continuó la Gobernadora.

Vidal estuvo acompañada por los ministros bonaerenses de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y Salud, Andrés Scarsi. Y apuntó con fuerte tono electoral: “Mostramos con hechos concretos que vale la pena seguir cambiando”.

En San Martín gobierna el peronista Gabriel Katopodis. El alcalde no estuvo en el acto pero sí participó López Medrano, que aspira a desbancarlo en los comicios de octubre.

“Es una alegría ver crecer al SAME en toda la Provincia. Este es el municipio 107. Hoy 13,5 millones de bonaerenses tienen un lugar para llamar cuando tengan una dificultad grave. Con este servicio de emergencias, que es un orgullo y el resultado del trabajo en equipo, podemos transmitirles a los bonaerenses que ya no están solos, que van a tener a este equipo que los va a cuidar”, sostuvo Vidal.

Luego, la mandataria se metió de lleno en la campaña electoral. “Todavía tenemos mucho por trabajar, pero empezamos, nos pusimos de pie. Ahora tenemos que avanzar. Este cambio no es de un gobierno ni de un intendente: es de todos. El cambio es de los bonaerenses. Este es un año muy importante en el que tenemos que definir si queremos seguir sosteniendo este cambio y revelándonos frente a la resignación, o queremos volver al pasado”.