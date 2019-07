“Espero que detengan a mi ex pareja y no lo suelten, porque sé que va a matarme”

Hace 12 días Melina Cruz fue atacada con una trincheta en la calle. Su ex sigue libre y la amenaza. Ella casi no sale de su casa

| Publicado en Edición Impresa

“ Tuve que estar al borde la muerte para que la Justicia reaccionara, después de hacer una docena de denuncias por violencia de género en estos 7 años. Ahora espero que detengan a mi ex pareja” - Melina Natalia Cruz - Víctima de violencia de género

El calvario parece no tener fin para Melina Natalia Cruz, la joven de 29 años que vive en un departamento de barrio Hipódromo, casi sin salir a la calle por pánico a sufrir algún otro violento ataque de su ex pareja.

Es que todavía sigue en carne viva su recuerdo del sangriento episodio que casi le cuesta la vida, el 25 de junio, cuando cerca del mediodía fue brutalmente agredida en 115 y 42, en la calle, con una trincheta. Sufrió cortes en la cabeza, en el cuello y en una mano.

Por ese violento incidente responsabilizó a su ex pareja y padre de su hija de 7 años, quien sigue libre y con un pedido de detención por parte de la fiscal del caso, Cecilia Corfield, a cargo de la UFI Nº 15.

“VOY A SEGUIR CON ESTA LUCHA”

En las palabras de Melina se adivina la angustia por una situación que la persigue desde hace 7 años, cuando decidió separarse de quien era su novio cansada de los maltratos físicos y psicológicos a los que era sometida; “inclusive estando embarazada de 5 meses”, recordó.

Pero simultáneamente, persiste en esta joven su irrenunciable decisión de enfrentar el traumático caso, con un reclamo que el viernes la movilizó -con otras mujeres- hasta la puerta de los tribunales, en 8 y 57.

La frase que lanzó ayer desde su departamento de diagonal 80 entre 115 y 116 en una charla con EL DIA, no deja resquicio para la duda: “Voy a seguir con esta lucha hasta que me den una solución”.

“Necesito que sea así, no sólo por mí, sino también por mi hija de 7 años. A ella le tocó presenciar varias veces actitudes violentas de su padre contra mí”, explicó, aclarando que aunque intenta dejarla al margen de esta tremenda situación, “ella se da cuenta de lo que pasa y llegó a decirme que su papá es malo”, reveló Melina.

Con todo, rescató que la pequeña “tiene todo mi amor, el de mi familia y el de su abuela paterna, que como yo ha sido víctima de violencia de género con el padre de mi ex. Por eso esta mujer está de mi lado y reconoce que su hijo tiene un comportamiento violento y de amenazas conmigo”, aseguró.

CONFORME CON LA FISCAL

En medio de la compleja trama que padece por esta historia de violencia de género, Melina aseguró sentirse esperanzada por el rol que hasta el momento ha tenido la fiscal de la causa, Cecilia Corfield.

Valoró que haya resuelto “tomar medidas importantes”, dijo, “como pedir la orden de detención de mi ex pareja, el secuestro del Ford Ka negro en que se movilizaba cuando me atacó a puñaladas la última vez y una restricción perimetral de 700 metros” para el acusado, quien, según Melina, es empleado municipal y docente en la facultad de Periodismo de La Plata.

Por otro lado, agregó que Corfield solicitó a diversas compañías telefónicas de celulares que informen a qué empresa pertenece el número desde el que le enviaron a Melina dos mensajes intimidatorios hace una semana. La joven no tiene dudas de que los escribió sui ex pareja.

No obvió mencionar que la fiscal “autorizó que se realice un allanamiento en la casa” del acusado para tratar de secuestrar la trincheta que usó para lastimarla en barrio Hipódromo, pero no la encontraron.

Según expuso Melina, esperan que las “11 denuncias por violencia de género que llevo presentadas hasta el momento en la Justicia, sean derivadas a la fiscal Corfield”, y cuestionó a otras funcionarias judiciales que “se excusaron de seguir con las actuaciones de estas causas”.

“ME PUSO UN RONDÍN”

Su conformidad con la actuación de la fiscal se reflejó también al destacar que le asignaron un rondín de seguridad “que pasa en diversos momentos del día para consultarme si estoy bien o si hubo alguna situación de peligro para mí”, además de contactarla regularmente desde la fiscalía “para saber cómo estoy”.

De cualquier modo, Melina cree que la única manera de recuperar la tranquilidad que perdió hace 8 años es que su ex pareja esté preso. Por eso el viernes pasado se concentraron frente a las fiscalías de 7 y 57 junto con familiares y allegados, para pedir la detención del acusado.

“Mi abogado supo que la defensa de mi ex presentó ante la Cámara un hábeas corpus para que no se concrete la medida”, citó. Y enfatizó que “si lo arrestan, no sea por pocos días, porque vendrá enfurecido a matarme”.

“Mi ex pareja representa un peligro para mí hasta quedando preso, porque está relacionado con algunas malas juntas y no es una suposición mía, porque ya pasó que allegados suyos me atacaron antes”, explicó.

“ÉL ESTÁ LIBRE Y YO ENCERRADA”

Melina aludió a la paradoja de que el hombre que la apuñaló esté libre y ella se vea “forzada a vivir encerrada, por miedo a que vuelva a atacarme en la calle”.

Tan condicionada está su vida, que a su hija la llevan a la escuela las madres de sus compañeritas, sus familiares se ocupan de los trámites que requieren salir a la calle, algunos comerciantes le acercan la mercadería y los remiseros que conocen su historia la esperan “hasta que entre en un lugar seguro”, contó. En todos estos años Melina denunció 12 veces a su ex pareja, quien violó en tres oportunidades las órdenes de restricción perimetral.