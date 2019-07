Trump se enojó y no tendrá más trato con el embajador británico en EE UU

WASHINGTON

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que no habrá más contacto con el embajador británico en Washington, después de la filtración de cables diplomáticos en los que el emisario habría calificado a su gobierno como “inepto” y “excepcionalmente disfuncional”.

“Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en EE UU. Ya no tendremos contactos con él”, dijo Trump en Twitter, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del diplomático Kim Darroch.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....