La Reserva Federal recortó las tasas de interés por primera vez en 11 años

WASHINGTON

La Reserva Federal (Fed, banco central) de EE UU confirmó el cambio de rumbo en la política monetaria del país al anunciar una rebaja de los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el rango de entre 2 y 2,25 %, ante la debilidad económica global y la inflación “apagada” en el país.

Se trata del primer recorte del precio del dinero en EE UU en más de una década, ya que el anterior se produjo justo después de la aguda crisis financiera de fines de 2008.

El recorte “tiene la intención de actuar como seguro contra los riesgos de un crecimiento global débil y la incertidumbre en las políticas comerciales, ayudar a compensar los efectos que estos factores están teniendo sobre la economía, y promover un retorno más rápido de la inflación a nuestro objetivo del 2%”, explicó Jerome Powell, presidente de la Fed, en rueda de prensa.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!