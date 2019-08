En el país dicen que la baja de tasas de la FED “nos beneficia” aunque dejó “gusto a poco”

El Gobierno y algunos inversionistas dijeron que es positiva porque le quita presión al dólar. En cambio otros resaltaron que esperaban una rebaja “más fuerte” de la tasa

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) bajó la tasa de interés en 0,25 puntos y la ubicó en el rango de 2 a 2,25%, informó ayer el organismo tras la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, decisión que, “a priori, es beneficioso para la Argentina”, según le dijo a este diario una alta fuente del gobierno nacional.

Se trata de la primera baja del costo del dinero desde finales de 2008, cuando el entonces presidente de la FED, Ben Bernanke, redujo la tasa a 0%.

Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, y columnista de EL DIA señaló: ”Creo que la FED está tratando de sacarle expectativa al mercado. Hizo lo correcto en recortar 0,25 puntos, es consistente con lo que ocurre con la inflación en Estados Unidos, que está por debajo de lo que se esperaba”.

Para Federico Furiase de Eco Go también fue positiva. A su entender, el recorte de la Fed es una señal positiva para la Argentina “que tiene que mantener estabilidad cambiaria para bajar la inflación y las tasas,”.

En cambio, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, advirtió que el anuncio de la FED puede tener efectos negativos para la Argentina. La baja de tasas generó “un efecto de revaluación del dólar en el mundo y de caída de los mercados” y agregó que esto para la Argentina “no es bueno”, sin embargo indicó que nuestro país tiene su propio motor que es la política.

“Puede llegar a impactar en el corto plazo pero lo importante es lo que suceda en las PASO”, agregó López Alfaro.

En tanto Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen sostuvo que “al mercado no le gustó que la FED diera a entender que no va a seguir bajando, pero eso tendría que tener una lectura más positiva ya que significa que la economía no está tan mal. Ese escenario es favorable a la Argentina”

En el Gobierno en cambio coincidieron en que la rebaja de 25 puntos básicos de la tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) tendrá un impacto positivo para la Argentina.

UNA MEDIDA PARA SOSTENER LA EXPANSIÓN

La Reserva Federal justificó su decisión en las “implicaciones” de los desarrollos globales para los pronósticos económicos, así como en las “débiles” presiones inflacioniarias, que han alejado el aumento de los precios del objetivo del 2%.

El Comité evaluó que en junio el mercado laboral se mantuvo fuerte y que la actividad económica aumentó a un ritmo moderado. “El aumento de empleos ha sido sólido, en promedio, en los últimos meses, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja”, indicó en el comunicado y precisó que “aunque el crecimiento del gasto de los hogares se ha recuperado desde principios de año, el crecimiento de la inversión fija empresarial ha sido suave”.

Respecto de la inflación indicó que “sobre una base de 12 meses, la inflación general y la inflación para artículos que no sean alimentos y energía están por debajo del 2%” y que “las medidas de compensación por inflación basadas en el mercado siguen siendo bajas”.

El organismo precisó que tomará sus decisiones basándose en los nuevos datos económicos que reciba con el objetivo de “sostener la expansión”, por lo que no ha prefijado una senda a seguir ni ha anticipado un nuevo recorte antes de que finalice este año.

“Al determinar el momento y el tamaño de los ajustes futuros al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará las condiciones económicas realizadas y esperadas en relación con su objetivo de empleo máximo y su objetivo de inflación simétrica del 2 por ciento”, señaló.

La decisión de rebajar los tipos ha sido aprobada por ocho votos a favor, incluyendo al presidente de la FED, Jerome Powell, y pese a los votos de la presidenta del Banco de la FED de Kansas, Esther George, y del presidente del Banco de la FED de Boston, Eric Rosengren, que se inclinaron en mantener la tasa sin cambios.

Durante años, la FED incrementó sus reservas al comprar activos con el objetivo de expandir la economía.