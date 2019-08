La científica del Conicet dijo que Alberto Fernández mostró "rasgos autoritarios"

"Para asustarme hace falta más", expresó Sandra Pitta Álvarez luego de que el pre candadito le dijera en un acto a pocos días de las PASO que la "va a cuidar"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quedó envuelto en una polémica cuando nombró ayer, durante un acto camino a las PASO, a la científica Sandra Pitta, quien firmó una carta en apoyo a la reelección de Mauricio Macri y recibió un duro ataque en redes.

En ese marco, el postulante la señaló y y le dijo que no tenga miedo en caso de que gane su partido en los comicios de octubre.

"A ningún investigador le voy preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que Sandra Pitta no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como todos ellos porque vos valés mucho igual que todos ellos", dijo en el aula magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria.

#Elecciones2019 @alferdez ante científicos: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos" pic.twitter.com/eKanbQXjnv — C5N (@C5N) 31 de julio de 2019

Y agregó: "Esta mañana, cuando leía en tuiter el cruce con Sandra... La verdad decía 'qué equivocada está'. No debe saber lo que a mí me marcó la noche. Yo no pego con bastones, ni con decretos ni con nada a nadie y menos a los que investigan y educan. Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible".

El precandidato se refería a las declaraciones de Sandra tras el trato que recibió por cientos de usuarios luego de firmar una solicitada junto a más de 8 mil científicos y académicos de todo el país. "Me atacaron muchísimo. Tuve algunos insultos y agravios. El kirchnerista fanático es de atacarte. Sin hacer comparaciones estrictas, la última vez que viví de cuidarse de hablar fue durante la dictadura", comparó.

Este jueves, en tanto, la científica expresó en entrevistas en la que fue consultada al respecto: "Me siento muy expuesta". Y recalcó: "Yo no necesito que un presidente me proteja, sino que respete la Constitución y la independencia de los tres poderes". También dijo que Fernández mostró "rasgos autoritarios".

Anoche ya había declarado mediante su cuenta de Twitter: "Para asustarme hace falta más. Esto los describe a ustedes".

Chicos, para asustarme hace falta mas. Esto los describe a ustedes. No a mi. Gracias a todos los que se están solidarizando conmigo en este momento. — Sandra Pitta (@spitta1969) 1 de agosto de 2019

Pitta es investigadora del Conicet desde 2004 y trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Fue allí donde el precandidato encabezó un acto con científicos que se pronunciaron a favor del Frente de Todos.

Pitta es farmaceútica, licenciada en Industrias Bioquímico-Farmaceúticas y doctora en Biotecnología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.