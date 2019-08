Crece la angustia: tras nueve días de búsqueda aún no encuentran a los pescadores

El operativo de búsqueda de los dos pescadores que desaparecieron hace nueve días en la zona de Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada, culminó hoy "sin resultados positivos”, informaron fuentes de la comuna.



Los familiares de Franco Soria (17) y Amadeo Martínez (38), los dos pescadores que desaparecieron el pasado viernes 2 de agosto en las aguas del Río de la Plata a la altura de Punta Lara, mantenían también el acampe que realizan desde hace unos días y volvieron a pedir que "se amplíe la zona de búsqueda hasta la costa atlántica bonaerense".



El intendente de Ensenada, Mario Secco, estuvo presente en el operativo y pidió a su equipo que "no finalice con las tareas hasta no encontrar a los pescadores".



En ese sentido, fuentes comunales confirmaron que el operativo de búsqueda continuará "por aire, tierra y agua" con "buzos, embarcaciones, medios terrestres y aéreos".



La fuente detalló que hoy se volvió a rastrillar el Río de La Plata con embarcaciones de la comuna y es probable que mañana continúen los sobrevuelos de la Prefectura que hoy no participó del operativo porque su personal estaba afectado a las elecciones.



La Prefectura Naval Argentina (PNA) informó a su vez que junto a familiares de los dos pescadores, personal especializado ya recorrió "por aire, tierra y agua, más de 37.300 kilómetros cuadrados del Río de la Plata interior" desde que se inició su búsqueda.



Además por vía terrestre se recorrieron unos 430 kilómetros y otros 86 kilómetros fueron rastrillados por las patrullas pedestres.