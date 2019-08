Alicia Kirchner va por la reelección pero la tiene difícil en Santa Cruz

| Publicado en Edición Impresa

Desde la irrupción de Néstor allá por los ´90, por primera vez un Kirchner podría perder las elecciones en la provincia de Santa Cruz. Las últimas encuestas difundidas no le daban bien a Alicia, que no podrá llevar en su boleta a su cuñada Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta de la Nación.

Según trascendió, la actual gobernadora estaría por debajo en la intención de votos de Javier Belloni, que también va por el Frente de Todos y es el actual intendente de El Calafate.

La Secretaría electoral de Santa Cruz informó que en la provincia hay 253.149 electores habilitados hoy para ejercer su derecho al sufragio en las PASO y en los comicios locales para ungir gobernador, intendentes y legisladores locales bajo la polémica ley de lemas.

Los frentes Todos y Juntos por el Cambio definen en las PASO sus candidatos a diputado nacional para octubre, por las dos bancas que dejan la radical Nadia Ricci, reemplazante de Héctor “Pirincho” Roquel, tras su muerte, y Máximo Kirchner, ahora precandidato a legislador nacional por la Provincia

En la primaria de Todos -por las bancas en la Cámara baja- son precandidatos el vicegobernador Pablo González (Acuerdo Santacruceño), el ex intendente de Los Antiguos y ex diputado provincial Oscar “Charo” Sandoval (Nace una Esperanza), y el ex legislador radical Héctor Di Tulio (SER).

Por su parte, los radicales Omar Zeidán, interventor de YCRT; Roberto Giubetich, intendente de Río Gallegos; Luis “Cuchy” Vera, presidente de la convención provincial, el ex diputado provincial Jorge Cruz y Gabriel Ruiz (PRO) definen la interna de NSC.

En el plano provincial, trece son los precandidatos a gobernador oficializados dentro de cinco lemas provinciales, que no podrán pegar su boleta a la de precandidatos nacionales de las PASO por una sentencia de la Cámara Nacional Electoral.

A instancias de la Unión Cívica Radical, ese Tribunal revocó un fallo de primera instancia que había habilitado la adhesión de boletas, por considerar que se trata de dos elecciones distintas.

En consecuencia, la Justicia denegó un recurso extraordinario de la gobernadora Alicia Kirchner y del Frente de Todos, y confirmó que no puede presentar su boleta junto con la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En el Frente de Todos, la gobernadora busca su reelección por el sublema Acuerdo Santacruceño; Belloni encabeza la lista de Nace una Esperanza, y el sindicalista petrolero Claudio Vidal, se postula por Ser Energía para Renovar Santa Cruz (SER).

En el espacio Nueva Santa Cruz (NSC), expresión local de Juntos por el Cambio y la fórmula Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, suman sus votos siete precandidatos a gobernador, entre los que se cuenta por cuarta vez el senador Eduardo Costa (UCR), además de Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano), José María Carambia (Movere), Antonio Tomasso (PRO), Daniel Vidal (Fe-Movere), Omar Fernández (socialismo) y José Blassiotto (Frente Renovador Auténtico).

El ex gobernador Daniel Peralta, que en 2015 aportó al triunfo de Alicia Kirchner, se postula a la gobernación con Santa Cruz Somos Todos, Por ese espacio también se presenta Gabriela Peralta, esposa del ex mandatario, que también busca renovar una banca provincial.

Otros dos candidatos a gobernador son Omar Latini (Frente de Izquierda-Unidad) y Paula Nauto (Movimiento al Socialismo).