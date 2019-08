El operativo poselectoral no dio abasto y en algunos colegios se complicó el regreso a clases

En varias escuelas se repitieron los testimonios sobre “desorden y suciedad”, lo que alteró la jornada tras las PASO

Un desorden de sillas y mesas, tachos colmados de basura, boletas, sobres y colillas de cigarrillos diseminadas por el piso. En ese escenario amanecieron ayer varias escuelas -la mayoría de ellas públicas- de la Región, en el día después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el domingo.

En la víspera, desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires se habían mostrado confiados en poder cumplir con el “operativo limpieza” capaz de garantizar un adecuado regreso a clases, aunque habían advertido que todo dependería de la superficie del establicimiento y el comportamiento de los votantes.

Lo cierto es que, tal como reconstruyeron grupos de padres que se comunicaron con la redacción de EL DIA, la contingencia obligó a retrasar el horario de entrada a clases -principalmente en el turno mañana- en algunos establecimientos, mientras que en otros directamente se optó por la suspensión de actividades.

De acuerdo a las denuncias, en el Normal 1 -51, entre 14 y 15- los alumnos recién pudieron entrar a las aulas cerca de las 10, cuando la institución “quedó en condiciones, gracias a la labor de los auxiliares”, explicaron desde esa comunidad educativa. También, se supo que se registraron demoras en la secundaria 55 y la Primaria 121, situadas en 6 entre 72 y 73; en Primaria 25, de Camino Centenario y 511 (Gonnet; y en la Nº 12, de City Bell.

En otras, como la Primaria 8, de diagonal 74, entre 16 y 57, algunos papás decidieron volver con sus hijos a sus hogares “porque a la mañana no estaban dadas las condiciones de higiene”, dijo una mamá, y argumentó: “Cuando llegaron los chicos estaba todo desordenado y sucio”.

Desde la Media 28, situada en 419 y 14, de Villa Elisa, en tanto, aseguraron que hasta las primeras horas del lunes las tareas de ordenamiento y limpieza no habían concluido, por lo que los alumnos no pudieron ingresar y tuvieron que regresar a sus casas. “Se enteraron en la puerta de que no había clases”, se quejó una mamá.

Según lo que pudo saber este diario, otras escuelas que debieron suspender las clases por tareas de limpieza fueron la Secundaria 44, de calle 18 y 71; la 62, de diagonal 74 y 16; y la 68, de 443 y 24, en City Bell.

En el ámbito privado, fueron varias las escuelas que con anterioridad a la jornada electoral comunicaron la suspensión de actividades. Una de ellas fue la Italiana, de avenida 44, entre 17 y 17, donde las actividades afectadas a los comicios se extendieron hasta pasada la medianoche. Allí, la modalidad de las cursadas es de jornada extendida, por lo que no hubo clases en ningún turno.

Como se dijo, en las horas previas al domingo electoral, desde la DGCyE se había asegurado que habría clases en los 5.500 edificios escolares del territorio bonaerense en los que se votó, “ya que se pondrá en marcha un operativo de limpieza tras el escrutinio para garantizar la higiene de los establecimientos”, se adelantó entonces.

“Habrá clases, no se dispuso asueto, se estima que en el turno mañana habrá actividades donde se garanticen las condiciones de higiene, a través de un operativo de limpieza que se realizará tras el escrutinio; en tanto que en el turno tarde no habrá inconveniente alguno para el dictado de clases”. habían anticipado las fuentes bonaerenses.

También, se subrayó la garantía en la distribución del Servicio Alimentario Escolar (SAE), “aún en aquellos edificios en los que eventualmente no se pudieran dictar clases por no haberse podido concluir con su limpieza”.

Un llamado a “votar” por la limpieza

Desde el Frente de Comunidades Escolares de La Plata -que reúne a padres, cooperadoras, docentes y alumnos de distintos establecimientos - insistieron en que “no se cumplió con el operativo en la totalidad de las escuelas”.

Así las cosas, y con la experiencia de las PASO a cuestas, desde el mencionado Frente hicieron un llamado de atención de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre: a las autoridades, “para que se cumpla con el operativo limpieza en todas las escuelas”. Y a los votantes, “que tomen conciencia a la hora de entrar a votar a una escuela. Tienen que saber que deben cuidarla y esto incluye, por ejemplo, que si fuman lo hagan afuera, no tirar colillas de cigarro en el piso, evitar daños en las instalaciones, ya que a todos nos cuesta mucho mantenerlas en condiciones”.