De un supermercado también se llevaron el cofre y no saben si podrán reponerse del golpe

Sucedió de madrugada en el local de 32 entre 131 y 132. Entraron por los fondos. Y fueron a la caja fuerte. Había una suma importante

| Publicado en Edición Impresa

Los dueños del supermercado que funciona en 32 entre 131 y 132 llegaron al local dispuestos a arrancar la jornada del lunes sin sospechar que se encontrarían con un panorama que más tarde los forzó a decir: “Estamos quebrados”.

Es que los delincuentes que se metieron por la parte trasera del negocio no sólo causaron destrozos, vaciaron las cajas registradoras y dejaron un caos a su paso. Se llevaron la caja fuerte completa, como sucedió también este mismo fin de semana en la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de la La Plata y -días antes- en la Escuela de Aeronáutica de Tolosa, lo que ayuda a especular con la posibilidad de que una misma banda esté detrás de todos estos casos.

Alejados de estas hipótesis, los dueños de este negocio de La Cumbre llamado “Los Amigos” anticiparon que aún no saben si podrán reponerse de este robo, “el segundo que sufrimos en pocos meses”, aclaró Luis.

Con la misma modalidad, el supermercado sufrió otro robo en mayo de este año

“Esta vez se llevaron la caja fuerte y nos dejaron quebrados”, señaló el damnificado, que ya radicó la denuncia y aportó el material que registraron las cámaras de seguridad del local.

Así lograron determinar que el golpe arrancó cerca de las 4 de la mañana, cuando los sujetos se colaron por la parte trasera del comercio y se dirigieron directamente a las oficinas, donde revolvieron todo hasta encontrar lo que buscaban: la caja fuerte.

A su paso dejaron múltiples destrozos, ya que para poder ingresar tuvieron que romper una puerta y en la búsqueda decidida del cofre rompieron todo lo que estaba a su paso.

En medio de la desolación y la impotencia, Luis dijo no saber “si se llevaron más porque estamos esperando que venga la policía científica”, por lo que no podían revisar a fondo para determinar los faltantes.

El hecho le trajo a la memoria al supermercadista otro robo que padeció en mayo “bajo la misma modalidad”.

En aquel ataque se llevaron una notebook, una máquina registradora y cigarrillos, entre otros artículos, aunque no fue tan grave como ahora, ya que esta vez se hicieron de una importante suma de dinero clave para la actividad del negocio.

“La semana pasada la AFIP nos clausuró cuatro días, volvimos a trabajar el fin de semana y ahora nos vuelven a robar. No sabemos si nos vamos a poder reponer, lo digo en todos los sentidos, el económico, el anímico. La situación del país que no ayuda. Y nadie nos garantiza, con lo que cuesta salir adelante, que no nos vuelva a pasar lo mismo”, lamentó.

HIPÓTESIS

El robo de una caja fuerte resulta un hecho muy particular, sobre todo por la logística que requiere. Dos casos en pocos días podría ser una casualidad.

Tres episodios obliga a mirar de cerca todas las investigaciones para detectar similitudes en la mecánica, además de horarios, autores y otras circunstancias.

Por todos los hechos, que ocurrieron en jurisdicciones distintas, se iniciaron actuaciones caratuladas “robo”, por las que se le dio intervención a Policía Científica (a cargo de los peritajes) y a la fiscalía de Autores Ignorados.

Por el momento no hay detenidos en ninguna de las tres causas.