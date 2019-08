El Gobierno y empresas petroleras negocian el congelamiento de precios de los combustibles

ADELANTO. - Si bien el presidente había señalado que no se iban a aumentar los precios, empresarios petroleros dieron a conocer en las últimas horas que las subas se concretarán y que no pueden esperar 90 días para aplicar incrementos. Hasta el momento, la medida no ha sido confirmada de forma oficial por el Gobierno

Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.

Suscribite a uno de nuestros planes digitales. SUSCRIBIRME

Ver comentarios