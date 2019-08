Alemán, Bolívar y Tijanovich, tres opciones para dos lugares

Darío Ortiz aún no paró el equipo que visitará a Colón, pero deberá decidirse en las próximas horas. Mussis, en principio, deja el once

En EstanciaChica todo es concentración y trabajo pensando en el compromiso frente a Colón, por la 3º fecha de la Superliga Argentina. Por ahora todo es trabajo con pelota buscando aceitar movimientos y tener bien claro el libreto a desarrollar en Santa Fe. Después, Darío Ortiz aún no definió el equipo titular, aunque en su cabeza lo tiene claro.

El técnico Tripero por un lado viene trabajando con Agustín Bolívar en lugar de Franco Mussis, para hacer dupla central en el medio junto a Víctor Ayala. Lo probó en la práctica de fútbol del viernes ante la Reserva, y el sábado con Independiente.

De ser así, el juvenil Bolívar será el encargado de jugar delante de los zagueros, haciendo la tarea de contención, mientras que el paraguayo Ayala se ubicará unos metros más arriba y buscará juntarse con Matías García y... ¿Brahian Alemán?

Precisamente la otra duda pasa por allí, por la presencia de Alemán. Es que el Indio quiere ponerlo pero sabe que al charrúa todavía le falta un poco para estar bien con la pelota. Por eso las prácticas de hoy, mañana, el viernes y sábado, serán fundamentales para el domingo poder viajar con todo confirmado.

Pero, ¿quién sale sale? Una posibilidad es Tijanovich, aunque el entrerriano es un jugador que el DT siempre tiene muy en cuenta. Entonces, son tres nombres para dos lugares.

Y no es un dato menor para el cuerpo técnico albiazul lo que pase mañana por la noche con Colón, que jugará por la Copa Sudamericana. Ortiz estudia mucho al rival y es probable que pueda armar una formación teniendo en cuenta lo que ponga el entrenador, Pablo Lavallén.

una mañana a puro trabajo táctico en estancia chica

Pasando a lo que sucedió en la víspera en la segunda jornada de trabajo semanal, fue muy fuerte la entrada en calor del profe Marcelo Montero teniendo en cuenta la baja temperatura reinante.

Enseguida los futbolistas pasaron a manos de Ortiz, que junto a sus dos ayudantes de campo, Víctor Zwenger y Martín Saggini, dispusieron de diferentes ejercitaciones con pelota.

En primer lugar hubo un trabajo táctico defensivo, y posteriormente otro ofensivo, aunque sin parar un equipo. Es decir, los futbolistas mezclados cumplían con situaciones de juego de ataque y defensa, pero no parados once contra once.

De esta manera no se pudo sacar ninguna conclusión sobre un posible equipo titular para jugar el próximo lunes.

Allí se lo vió entrenar sin problemas a Tijanovich, quien dejó definitivamente atrás una molestia que no le permitió estar presente en el amistoso del último sábado con el Rojo, en Avellaneda. Esto quiere decir que está para jugar y luchar por un lugar entre los once titulares.

La idea del Indio Ortiz es hacer fútbol formal mañana, ó a más tardar el viernes. Recordemos que ante el Rojo formó con: Martín Arias; Morales, Coronel, Torsiglieri y Melluso; Agustín Bolívar; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Brahian Alemán y Matías García; Claudio Spinelli. Esto es con un 4-1-4-1, que se puede transformar en un 4-2-3-1, con Bolívar y Ayala juntos.

Hoy desde las 9:30, habrá una nueva práctica en el predio abastense, donde el plantel volverá a trabajar con pelota.