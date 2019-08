¡Pura emoción! Zaira Nara contó durante su programa que está embarazada

La conductora decidió, en el día de su cumpleaños y en la emisión de hoy de Morfi, dar a conocer la noticia

Zaira Nara cumplió este jueves 31 años y lo festejó en Morfi, programa en el que se desempeña como conductora. En ese marco, decoró una torta en vivo y contó que está embarazada de tres meses.

"No podía contarlo enseguida porque quise ser prudente y esperar tres meses. Mali se enteró ayer a la noche y antes de que todos lo supieran, le conté a mi familia y a mis amigos, que supieron guardar el secreto. Se agranda la familia y quería contárselos. Estoy de tres meses. Me siento contenida en Morfi, y es el ámbito más lindo en el que puedo tener un bebé, un programa familiar, hermoso y donde me cumplen todos mis antojos", dijo muy feliz, de la mano de su hija Malaika.

Luego, se transmitieron una serie de felicitaciones que hicieron emocionar a la futura mamá. El primer mensaje fue de su propia madre, Nora, que dijo: "Felicidades por este nuevo embarazo mi nena linda. La alegría de mi corazón es enorme".

Por su parte, Wanda la saludó llena de emoción: "Quisiera estar ahí festejando con vos. Te extrañamos mucho. Cuidá esa pancita".

Fue ahí cuando Zaira confesó, muy divertida: "Wanda es bruja porque apenas nos vimos me dijo que tenía algo en la panza. No puedo reproducir qué dijo, porque a ella no le importa nada. Pero estaban todos los chicos adelante y cuando se fueron a dormir, pude decírselo. Por eso se dio en estas semanas una confusión y primero decían que mi hermana estaba embarazada. Como tiene cinco hijos, la embarazan a cada rato. No se aclaraba lo de ella y yo esperaba que pasara le tiempo para contarlo".

Finalmente, la conductora compartió cómo le contó a su marido Jackob que pronto serían padres nuevamente. "Una mujer se da cuenta y le pedí que fuera a comprar un test de embarazo. Me decía que después, pero cuando le conté que creía estar esperando un bebé, salió corriendo".