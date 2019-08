Jorge "Cacho" Fontana fue internado de urgencia por un golpe

El conductor tropezó en la vía pública y debieron hacerle puntos en la cabeza



El conductor y locutor Jorge "Cacho" Fontana, de 87 años, fue internado hoy de urgencia en el Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un golpe en la cabeza luego de tropezar en la vía pública.

Según reveló Antonella, la hija del locutor, a Fontana le debieron hacer puntos en la cabeza y quedará internado en observación hasta mañana.

Al terminar su participación en el programa "Intrusos", de Jorge Rial, el locutor fue a un restaurante cercano y, al salir, se tropezó en la vereda, en la esquina de Fitz Roy y Honduras. Fue trasladado al hospital por una ambulancia.

El conductor de"Odol Pregunta" sufrió diferentes percances de salud en los últimos años. A mediados de 2017 enfrentó una neumonía que lo tuvo "al borde de la muerte", de acuerdo a lo que reveló en aquel momento la propia Antonella. Al recibir el alta en la Fundación Favaloro, fue a un geriátrico, el mismo donde se encontraba su gran amiga Lidia Satragno, conocida como Pinky. En ese lugar permaneció casi dos años.

En la entrevista previa, Fontana contó una actualmente vive en una residencia para adultos y que le debe mucho a su dueño, Salvador.

"Estoy agradecido por todo lo que me dio Dios. Gracias a Salvador vivo como un señor. El doctor Rago hizo una selección de medicamentos y logró esto que ven. Me parece mentira haberme recuperado de la manera que lo hice. Me siento sano y fuerte. Hace tres años que no tomo una gota de alcohol", dijo.