Camba dejó una buena impresión ante el Docke

| Publicado en Edición Impresa

Defensores de Cambaceres, en su afán de llegar afinado al debut de la temporada, enfrentó ayer en forma amistosa a Dock Sud, de la Primera C, dejando una muy buena impresión, más allá de la derrota por 3-2 en el global.

En el primer bloque (de 40 minutos), realizado en Villa Modelo, partido de Gerli, el Rojo se impuso por la mínima diferencia, gracias al gol de Matías Reali. En el Docke, el ex delantero de Camba, Nicolás Kissner, desperdició un penal.

Camba alistó a Alegre; Garzino, Prieto, Dreer y Juan Manuel Díaz; Portilla, Marengo y Coronel; Leonel García, Ferreira y Reali. Es la misma formación que perdió con Estudiantes, lo que marca que Jorge Casanueva ya tendría prácticamente definido el once titular para el debut con Argentino de Rosario.

Dock Sud, con varias caras conocidas, entre ellas, el arquero Juan Ignacio Arias Navarro y el propio Nicolás Kissner, formó con Arias Navarro; Adín, Tula, Ledesma y Soria; Modon, Espósito, Pombo y Giménez; Fenner y Kissner.

En el segundo bloque, el técnico Jorge Casanueva dispuso una segunda formación, diferente a la primera. Es decir, Naranjo; Rodrigo Gómez, Carsetti, Berterretche; Portilla, Bravo y Rodolfo Fernández; Ledesma, Catalano y Samaniego.

Lucas Catalano aumentó para el Rojo, pero en una ráfaga, Dock Sud lo terminó dando vuelta gracias a los goles de Cristian Tula (ex San Lorenzo(, con un frentazo, Sergio Modon (ex Estudiantes) y Leandro Caruso (ex River, Racing, Godoy Cruz y Central).

Cambaceres debutará el próximo 7 de septiembre ante Argentino de Rosario, en Ensenada.