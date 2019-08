En La Plata, algunos comercios ya venden los alimentos sin IVA y otros esperan por mayores precisiones

En total son 13 productos alcanzados por la medida del Gobierno nacional. Desde la federación que nuclea a los almaceneros y supermercadistas de la Provincia dijeron que mañana se comenzará a ver en más comercios

La medida anunciada ayer por el Gobierno nacional de eximir del pago del IVA a algunos alimentos básicos ya comienza a verse en algunos comercios de La Plata, mientras otros expresaron aguardar mayores precisiones para cumplir lo resuelto.

Se trata del decreto 567/2019, publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Según pudo saber este diario, un mayorista de la zona de 19 y 520 abrió sus puertas esta mañana con todos los productos alcanzados por la resolución sin el IVA, acatando lo establecido por el Gobierno, mientras otros aguardaban mayores precisiones de parte de la secretaría de Comercio para llevarlo a la práctica.

De acuerdo a algunos testimonios, la mayoría de los precios aumentaron aunque también se alcanza a percibir la quita del IVA en algunos alimentos. "Algunas cosas aumentaron bastante", afirmó Miriam, una vecina que se apuró a hacer las compras "porque a mi hijo le habían dicho que iban a volver a aumentar y al contrario, bajaron, más que nada en la leche". "En algunos productos, los básicos, se nota la baja", aseguró.

"Bajaron un poco los precios", apuntó otro joven que también se había acercado para hacer una compra, y "vimos que las rebajas están hechas en todas las marcas".

"Se siente la quita del IVA, pero está medio complicado", agregó Ricardo, otro vecino que decidió hacer algunas compras en el mayorista, al igual que Rafael, quien coincidió en que "se nota poco la quita del IVA. Yo soy consumidor final y está todo más caro respecto de hace un mes que fue la última vez que había venido".

En este marco, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, dijo hoy que el anuncio efectuado ayer por el Gobierno nacional sobre la rebaja total y transitoria del IVA a los alimentos básicos "va a beneficiar al consumidor", y aseguró que la baja en los precios en cada producto puede comenzar a verse mañana "cuando lleguen con la nueva medida las listas de los mayoristas".

"El anuncio nos puso contentos, todo lo que sirve para beneficiar al consumidor a nosotros nos pone felices. Lo que vamos a hacer es esperar que vengan las listas rebajadas", explicó hoy Savore en declaraciones a la prensa.

"Una vez que nosotros tengamos las listas vamos a bajar los precios porque en la próxima compra ya los recuperamos, así como viene el aumento lo ponemos también lo haremos cuando haya que bajarlo", dijo el dirigente que nuclea a 24 mil almacenes, supermercados y autoservicios de todo el territorio bonaerense.

Vale recordar que el Gobierno nacional eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava a los productos en un 21%, a 13 alimentos de la canasta básica hasta fin de año y que son: aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harinas de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan, pan rallado y rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, yogur entero y descremado. La medida comenzará a regir hoy, hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.

"Si esto lo cumplen las empresas, si decimos arroz y los mayoristas bajan el arroz, si todos los productos que el Presidente anunció entran en esta quita del 21% sí será interesante, porque otra vez volvemos a retrotraer los precios a lo que estaban la semana pasada", dijo Savore.

Advierten que habrá sanciones para quienes no cumplan con la quita del IVA

Por su parte, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, advirtió hoy que se sancionará a los comercios que incrementen su rentabilidad en vez de trasladar la baja del IVA al precio final de 13 productos de la canasta básica.

El objetivo de la medida adoptada por el Gobierno nacional "no es generar mejor condiciones para la comercialización, sino para la compra de los consumidores", dijo Blanco Muiño en declaraciones a la prensa.

Entre las 6 hs. y las 8hs. de cada día, explicó el director, "todas las cadenas informan precios para todos sus puntos de venta, y a partir de la información histórica y la nueva se van a hacer los controles para que la baja de la carga tributaria no vaya a rentabilidad". Según el funcionario "no deberían faltar productos en góndola" porque los supermercados "no tienen limitación de disponibilidad de stocks y hay capacidad interna de producción".

Blanco Muiño justificó la no inclusión de carnes, frutas y verduras, ya que al ser productos frescos y estacionales "es más difícil el control", aunque admitió que están en estudio medidas para productos de higiene y limpieza.

"La baja temporaria del IVA rige hasta el 31 de diciembre y es una medida histórica para la Argentina, y hasta diría para el continente", resaltó el director.

Blanco Muiño reconoció que la baja de precios "llevará unos días, por la puesta en marcha de los comercios desde el punto de vista informático".

La rebaja, acotó, no hace distingos sobre primeras, segundas o terceras marcas, y llegará a todas las versiones de los productos, incluidos los encuadrados en los programas de Precios Cuidados y Precios Esenciales, "que no tienen modificaciones hasta diciembre".

"Pero no habrá una baja lineal, habrá una incidencia a veces un poco menor, de 17 ó 18 puntos, y estamos previendo amortiguar las subas de precios que se pueden dar en los productos de la canasta básica alimentaria", concluyó Blanco Muiño.