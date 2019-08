Kyrgios protagonizó un nuevo escándalo y fue multado con 113 mil dólares

Nick Kyrgios sumó otro capítulo de una serie de hechos deplorables que lo tienen como protagonista en el circuito profesional de la ATP, por lo que fue multado en U$S 113.000, y podría recibir además una suspensión.

El australiano, de reconocido talento, fue eliminado del Master 1000 de Cincinnati por el ruso Karen Khachanov, 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-2. Durante y después del partido habló, gesticuló y tuvo gestos impropios de un profesional.

Se fue sin permiso al baño. En su recorrido rompió dos raquetas. También destrozó algunas botellas de agua y al concluir el juego, no saludó al árbitro Fergus Murphy, con quien mantuvo varias discusiones en el último set.

Ya cuando se retiraba al sector de camarines, lo calificó como “el peor umpire de la historia”.

El ruso, por otra parte, consultado por el comportamiento de su rival en el court, señaló: ”tiene un gran talento pero a veces la cabeza no está en el lugar correcto. Es realmente difícil jugar contra él”.

Nick Kyrgios faked a toilet break so that he could go and smash two rackets to let out his frustrations 😂



