Los mil usos de la cáscara de naranja

La naranja es una de las frutas cítricas que más se consumen en invierno, no solo por su agradable sabor sino porque es una excelente fuente de vitamina C y minerales esenciales. Pero casi siempre nos deshacemos de la cáscara de naranja porque pensamos que no tiene ningún uso.

Y la verdad es que la cáscara de este cítrico tiene muchas propiedades que se pueden aprovechar de múltiples formas en el hogar con un poco de creatividad.

Limpiador multiuso

Combinando las propiedades de este cítrico con los beneficios del vinagre se puede obtener un limpiador multiuso para desinfectar la casa. El producto tendrá un efecto antibacteriano que sirve como alternativa a los químicos agresivos del mercado.

Se necesita una taza de vinagre blanco (250 ml) y la cáscara de dos naranjas.

Hay que poner el vinagre blanco en un frasco y agregarle las cáscaras de naranja. Se debe guardar la preparación en un sitio oscuro durante una semana y luego comenzar a utilizarlo. Se puede incorporar el líquido en un frasco con atomizador para que sea más fácil aplicarlo.

Desodorante para el calzado

El aroma cítrico es un agente ideal para neutralizar los malos olores que se concentran en el calzado por la humedad y las bacterias.

La forma de hacerlo es muy fácil: se corta la piel de la naranja y se colocan trocitos de esta dentro de los zapatos o zapatillas. Para que haga efecto, hay que dejar que actúe durante toda la noche y quitarlos antes de calzarse.

Aromatizador de heladera

Para neutralizar los malos olores que pueden generar se en la heladera, también se recomienda colocar cáscara de naranja en algún estante y cambiarla cuando se haya deshidratado (dos semanas aproximadamente).

Aleja insectos

Las pieles de naranja y las de otros cítricos como los limones, la lima, las mandarinas o el pomelo, contienen limonero, un repelente de insectos natural. Si se colocan las cáscaras cerca de las ventanas y las puertas de cualquier ambiente, las moscas, mosquitos y otros insectos no se acercarán.