Espejito, espejito...

Los asesores de imagen son algo así como los Marie Kondo del look. Expertos en revelar y definir el estilo personal que mejor sienta a cada quien, desde peinados hasta posturas, pasando por cada pieza de indumentaria, nada escapa a su minuciosa mirada

| Publicado en Edición Impresa

Por cecilia famá Fotos gonzalo mainoldi

vivirbien@eldia.com

Sábado por la mañana, en un local céntrico platense. Unas diez mujeres comparten un “planazo” que fueron organizando durante la semana: un seminario de imagen personal, dictado por dos asesoras porteñas. Paletas de colores, espejos varios y cortes de tela, forman parte de las herramientas que utilizan todas para analizar el estilo de cada una, la colorimetría y descubrir la mejor manera de vestir. Entre café y charlas. Entre broches en el cabello y chalinas. El asesoramiento de imagen es un servicio cada vez más instalado en La Plata, con clientela en su mayor parte femenina, pero con un creciente número de hombres que se le animan a la experiencia.

Las encargadas de ofrecer el seminario del sábado pasado fueron Miranda Gloria y Natalia Pierri, ambas de CABA. Pero en La Plata hay reconocidos asesores de imagen, como Florencia Zaparart y Mariano Radetich, ambos dedicados tanto a brindar servicios personalizados –a domicilio o en sus estudios-, como grupales, en charlas o talleres.

UN PROCESO PAULATINO. “La mayoría son clientas mujeres, en mi caso, en un rango amplio, que va de los 35 a los 55 años. Es un perfil que me encanta. Son mujeres que vuelven a salir a la cancha luego de un proceso muy fuerte, como el de ser madres, donde se colocaron en un segundo plano, y cuando las aguas se calman un poco y la rutina vuelve a tomar su ritmo normal, quieren verse mejor, actualizarse, renovarse, en algunos casos vuelven a salir a trabajar o están por lanzar algún emprendimiento. En términos generales la búsqueda viene por ese lado, también hay casos puntuales como clientas que están por salir de viaje al exterior y quieren llevarse la lista de compras, quieren optimizar ese viaje con adquisiciones inteligentes, prácticas y funcionales. También tuve casos de clientas que han perdido mucho peso, y ya no se reconocen en ese cuerpo nuevo, por lo tanto no saben cómo vestirse”, cuenta Mariano Radetich (34), arquitecto que ha encontrado en el asesoramiento de imagen una veta laboral que lo apasiona.

“La experiencia comienza con un pedido puntual de la clienta, que siempre se termina ampliando, terminamos trabajando otras temáticas sobre las que no esperaban trabajar, como ser desde la organización del vestidor, la disposición de los muebles -soy arquitecto y hay temas sobre los que no puedo evitar dar mi opinión-, la foto de perfil de las redes sociales, o sobre el lenguaje no verbal, con una clienta hemos hablando hasta como cruzar las piernas en una reunión de trabajo”, detalla.

“También trabajo con hombres, en menor proporción. Son todo un capítulo en sí mismos. A favor de ellos tengo para decir que son súper aplicados y responsables. En los casos con los que me ha tocado trabajar, se han mostrado muy comprometidos. Ellos no sucumben tanto ante la tendencia como la mujer. Sí tienen los mismos problemas que la mujer en no verse al espejo de manera honesta y criteriosa. El hombre suele anclarse en un estilo y de ahí no mueve... un corte de pelo, un determinado tipo de anteojos, un corte de pantalón. A veces suele ser difícil pulirlos”, asegura Mariano.

Florencia Zaparart (50) es maestra jardinera, pero luego de ejercer durante poco tiempo, encontró su vocación en el maquillaje profesional y el asesoramiento de imagen. “Es un trabajo muy lindo y muy gratificante. Las mujeres buscan este servicio para tratar de destacar o mejorar su imagen con el objetivo de lograr éxito laboral o personal. Y también el cambio exterior da mucha seguridad interior, favoreciendo la autoestima”, cuenta.

En su estudio del centro de La Plata, donde entra un radiante sol a través de los ventanales, Florencia acomoda un maniquí, apila unas valijas, acomoda ropa. Muchas mujeres la consultan para reorganizar su vestidor, otras para armar las valijas para salir de viaje.

“En general, la asesoría personalizada consiste en tres encuentros en los que se trabaja sobre la figura, para poder destacar lo que queremos y ocultar lo que nos molesta. Esto se realiza teniendo en cuenta los cortes de la ropa, las telas que nos favorecen y los colores que resaltan nuestra imagen. Por último, las clientas se llevan tips importantes para su make-up”, explica Florencia.

“Otro de los servicios que brindo es el de Personal Shopper, que consiste en acompañar a un cliente a realizar una o más compras con fines específicos. Por ejemplo, para presentarse a un nuevo trabajo, o para concurrir a una fiesta. Es muy divertido y se generan lindos vínculos. Tengo muchas amigas y colegas a través de este trabajo tan gratificante”, dice Florencia, que este mes dicta un curso intensivo de Asesoría de Imagen y otros de Personal Shopper.

Ambos asesores coinciden que a la hora de realizar el análisis del guardarropa de las clientas, la estrategia no es la de hacerlas desprenderse de todo lo que no va, ni la de hacerles comprar muchas cosas nuevas. “Como siempre digo, ‘esto no es un reality’. Ni la economía, ni la vida real nos permiten desprendernos de mucha cantidad de ropa de la noche a la mañana”, dice Mariano. “En general sugiero que se prueben lo que me parece que les favorece y luego lo que creo que no va con su estilo. Ahí les marco la diferencia, que además ellas observan también por su cuenta, y se entusiasman con el plan de verse mejor”, asegura Florencia.

Luego de cada asesoramiento, los clientes se quedan con una carpeta con un análisis personal, colores e indumentaria que los favorecen según su cuerpo y color de pelo. Y también con muchos tips a los que se puede recurrir en cualquier ocasión. Un manual de estilo personal, único, a medida. Todos consejos que ayudan a la hora de verse ante el espejito, espejito... y que su luna pueda reflejar la mejor versión de cada uno.

“El cambio exterior también da mucha seguridad interior, favoreciendo la autoestima”

“El hombre suele anclarse en un estilo y de ahí no mueve... un corte de pelo o un corte de pantalón”