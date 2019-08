Los ‘80 gozan de buena salud

Mangas amplias, hombreras, pantalones con tiros altísimos, remeras XL con estampas y brillos por todos lados. Así será la tendencia de indumentaria en las próximas temporadas

| Publicado en Edición Impresa

Por matilde carlos

vivirbien@eldia.com | @tendenciera

Los años `80 son una referencia recurrente en los consumos culturales en este milenio. Desde productos televisivos que revisitan los formatos ochentosos hasta prendas y accesorios que regresan con fuerza inusitada, todo parece remitir una época que nostalgia de por medio, todavía tiene mucho para dar.

La moda, en tanto fenómeno social y cultural es una clara expresión de estos viajes en el tiempo, y para esta temporada no hace sino reforzar tendencias que vienen desplegándose desde hace un par de años. Así que quienes ya pasaron la barrera de los cuarenta, este verano van a encontrar muchas referencias a lo que lucían en la adolescencia; y si son jóvenes que gustan de estar en lo último, sentirán que son pura vanguardia al vestir lo que ya se usó hace más de treinta años. ¡Veamos!

Haciendo un repaso por las pasarelas y vidrieras de las capitales de la moda podemos encontrar el regreso triunfal de las mangas abullonadas tan en boga en la serie Dinastía. ¿Se acuerdan de Krystle y Alexis Carrington sacándose chispas con sus sofisticados vestidos y blusas de mangas súper voluminosas y hombreras destacadas? Bueno, una readaptación de ese estilo vuelve en remeras y camisas, al igual que las texturas brillosas; del lurex al satén, pasando por raso y lentejuelas, todo vale a la hora de armar looks bien arriba. A tono con esa referencia, los vestidos drapeados también dicen presente en los percheros de la nueva temporada y la paleta de colores estridentes no deja dudas de la inspiración: fucsia, turquesa, verde lima y naranja son los tonos que vistieron el arcoíris del guardarropas ochentoso y están de regreso para primavera-verano 2019/20.

Tanto las chaquetas bomber que popularizó Michael Jackson como las zapatillas que Marty McFly lucía en Volver al futuro regresaron en formatos reversionados para esta temporada y acompañan looks urbanos para ellas y ellos. En equipos con superposiciones, faldas o ciclistas y mucha textura, ambos ítems recorren pasarelas y asaltan las redes sociales lucidos por influencers de todo el mundo.

También vuelven las estampas geométricas en combinaciones llamativas, y tal vez el caso más interesante sea el de el personaje Eleven en Stranger Things que marca tendencia en el presente con looks que datan de mediados de los años `80. Ya se ven los amplios remerones con diversos prints ilustrados acompañados de enormes moños para el cabello y jeans, shorts o minifaldas de tiro altísimo como los que luce la joven en la serie.

Y en el caso de los varones, tenemos a Joe Keery, el actor que da vida a Steve en el mismo programa y que es un destacado fashionista. Para asistir junto a parte del elenco al estreno de la tercera temporada de ‘Stranger Things’ en París, Keery lució prendas con las que podría haberse hecho pasar por un modelo recién salido de la pasarela de esta temporada. Con unos pantalones tiro alto de corte wide leg (pierna ancha) y una camisa de manga corta de estampado vintage que nos trasladó a la serie División Miami, Joe puso el foco en una tendencia que se viene y ya cultiva adeptos. Atrás van quedando los chupines ultra slim que fueron furor; ahora cuanto más amplia y holgada sea la pierna, mejor.

La modelo argentina Mica Argañaraz supo romper estereotipos hace algunas temporadas cuando con su melena y flequillo con rulos irrumpió en las más destacadas pasarelas del mundo. Desde entonces muchas han sido las mannequins que imitaron ese estilo y en medio del revival ochentoso no paran de protagonizar campañas y tapas de revistas. Los tutoriales para llevar el cabello con esa inspiración no se hicieron esperar y los productos capilares para lograr el look, tampoco. Así hoy no sorprende ver cada vez más chicas y varones con los rulos bien armados al estilo Madonna o Soda Stereo respectivamente.

Lo dicho, nostálgicos y amantes de las exageraciones, esta temporada estarán de parabienes. La moda que marcó una época en los `80 está de vuelta y aunque los tiempos han cambiado y ya nada se le parece a aquellos años, el rescate emotivo de formatos televisivos, prendas y accesorios demuestra que en tiempos convulsivos volver al pasado puede ser una manera de encontrar un poco satisfacción.