Aparecieron dos rollos con fotos inéditas del cadáver de Marilyn

Fueron tomadas por un fotógrafo que se metió en la morgue y las guardó durante décadas en una caja fuerte. Ayer un canal de televisión las exhibió en un documental

| Publicado en Edición Impresa

El 5 de agosto de 1962, horas después de que Marilyn Monroe fuera encontrada muerta en el dormitorio de su casa de California, un fotógrafo freelance logró colarse en la morgue donde había sido llevado el cuerpo y tomar varios rollos de fotos del cuerpo desnudo de la actriz. Tras permanecer ocultas por décadas, algunas de esas imágenes fueron halladas por su hijo y convertidas en el centro de un documental estrenado ayer por el Canal Fox News.

Como se relata en “Scandalous: The Death of Marilyn Monroe”, el fotógrafo Leigh Wiener utilizó tomó al menos rollos de fotos dentro de la morgue de Los Angeles que albergaba el cuerpo de Marilyn. Envió tres de ellos a la revista LIFE y se guardó los otros dos.

Leigh falleció en 1993 sin revelar la ubicación de las fotos. “En realidad murió con ese misterio”, afirma su hijo Devik, quien las halló y las dio a conocer.

Como relata Devik, aquel día su padre habría sobornado a unos guardias para meterse en la morgue donde el cuerpo de Marilyn había sido llevado para someterlo a una autopsia. “No era la primera vez que utilizaba un par de botellas de whisky para ingresar en lugares donde no estaba permitido el paso”, explica el hijo en el documental

Entre los rollos que Leigh envió entonces a la revista LIFE había imágenes del roto rostro sin vida de la actriz y de la etiqueta de identificación que le colocaron en un dedo del pie. Pero esas imágenes que se transmitieron en todo el mundo estaban lejos de ser las más escandalosas tomadas ese día.

“Los otros dos rollos, que contenían imágenes más allá de la etiqueta del dedo del pie los llevó a su estudio y tras haberlos procesado y examinado, los colocó en una caja de seguridad’’, revela Devik, para quien su padre habría tomado esa decisión por considerar que la fotos no eran aptas para el público en aquel momento. Sin embargo, dada la inmensa fama de Marilyn y las intrigas que rodearon su muerte desde el primer momento, no se puede descartar que el autor no especulara con venderlas alguna vez.

Tras la autopsia, el cuerpo de Monroe quedó sin reclamar en la morgue durante más de 24 horas, un hecho que también se discute en la nueva serie documental de Fox News

“Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, que incluye entrevistas con los principales biógrafos de Marilyn, presenta versiones remasterizadas digitalmente de los rollos originales de las películas después de la muerte de la actriz.

LA ESCENA DE LA MUERTE

El día 5 de agosto de 1962, a las 4:55 de la madrugada, el jefe del departamento policial de Los Ángeles, Jack Clemmons, recibió una llamada inquietante. Su interlocutor era el doctor Greenson, psiquiatra de Marilyn Monroe, y el mensaje era claro: la actriz había muerto en su casa. Clemmons, que fue el primero en llegar al lugar, advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los dos médicos y el ama de llaves, que se mostraban muy nerviosos y se habían retrasado sospechosamente en avisar a las autoridades.

La escena de la muerte parecía alterada, las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. Clemmons notó que, a esa hora, la ama de llaves estaba lavando ropa, lo que llamó su atención. Las livideces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. En principio, tampoco había agua ni jarra ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, hecho que el oficial de la Policía hizo notar a los médicos. Más tarde, en la escena aparecería un vaso con la llegada de otros policías y forenses.

El informe inicial calificó la causa de la muerte como un «probable suicidio» y la autopsia reveló que había fallecido por una sobredosis de barbitúricos, una medicación que los médicos de Marilyn le recetaban en forma habitual. Hay quienes creen que la actriz falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación fue manipulada antes de la llamada telefónica. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y los salvaría de cualquier imputación penal.