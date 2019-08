¿Qué dijo el 'Chato' Prada del apasionado beso entre Lourdes Sánchez y Fede Bal?

"Me sorprendió la duración". En esos términos se refirió el "Chato" Prada, pareja de Lourdes Sánchez, al beso que protagonizó la bailarina con Federico Bal en el "Súper Bailando".

La pareja, que obtuvo 27 puntos con el cuarteto del "Súper Bailando", sorprendió ayer lunes por la noche con el final apasionado de su coreografía.

Y fue en ese marco que los medios dedicados al espectáculo salieron este martes a buscar la palabra del productor estrella de ShowMatch.

"Llegamos a casa, hablamos bastante. Si bien Lourdes me había dicho que había un beso, fue bastante fuerte. Ella es muy astuta y se atajó. Estoy acostumbrado a que haga coreografías jugadas, pero fue un beso bastante fuerte. Lo tomé desde un lugar artístico, pero me sorprendió la duración del beso", señaló en diálogo con Hay que ver.

"ShowMatch es una caldera y puede pasar cualquier cosa. No quiero pensar mal, pero es cierto que prolongaron el beso a propósito. Estaban en el éxtasis del baile. Yo creo que se tildaron porque se generó un silencio tremendo después. La verdad, no le pregunté si le había gustado el beso", aseguró.

Lourdes Sánchez también dio su punto de vista. "Los tres coincidimos en que tenía que haber un beso al final. No lo ensayamos pero yo estaba preocupada. Fede me mostró con las manos cómo iba a ser, pero no me dijo nada de la mordidita del final. Tendría que volver a besarlo para saber si es buen besador o no", bromeó.

"Fue un poco largo el beso, la verdad, y después hubo un silencio de misa que me sorprendió. Estamos en un momento que vamos por todo y queremos ganar. El Chato sabía del beso porque se lo dije, y Fede también le mandó un mensaje. Se logró el objetivo, que era un final impactante. Sé que abrimos una ventanita para especulaciones, pero somos buenos compañeros y nos llevamos muy bien. No tengo ojos para otra persona que no sea el Chato, con quien estamos desde hace diez años. Me enciende todas las noches. Fede no es muy mi estilo", dejó en claro la bailarina.