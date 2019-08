Reclamos vecinales por la baja presión de agua en el barrio de parque Saavedra

Además hubo quejas de distintos sectores de la Ciudad: Mondongo, Villa Elvira, San Carlos y una zona del centro

| Publicado en Edición Impresa

Continuaron ayer los reclamos de los usuarios del barrio del parque Saavedra por la baja presión de agua. Aseguraron en el barrio que es escaso el servicio y no encuentran respuesta por parte de la empresa Aguas Bonaerenses.

A pesar del reemplazo de un equipo de bombeo en la Usina Bosques, cuyo mal funcionamiento provocó baja presión “en zonas aledañas y en cercanías al parque Saavedra”, ayer seguían las quejas por el servicio de agua.

En ese sentido, Dora, de 16 entre 63 y 64, indicó: “nuevamente estamos sin presión de agua. ¿Qué hay que hacer para tener el servicio por el que pagamos?”.

Alicia, de 19 entre 68 y 69, también consignó: “Como todos los días seguimos sin agua”. Mientras que otra vecina de la zona recalcó: “Hace más de una semana que estamos con problemas. Hicimos los reclamos correspondientes pero no obtenemos solución”.

En tanto José, de 15 y 69, remarcó que “desde el domingo al mediodía tenemos inconvenientes con el servicio de agua, volvimos a tener una merma en las canillas. En el 0800 de Absa no me dieron explicación de que es lo que no funciona ahora”. Y agregó: “Estuvimos bien 24 horas y de nuevo volvemos a sufrir con este servicio”.

Una situación similar planteó un usuario de 66 entre 10 y 11, a metros del parque Saavedra.

OTROS RECLAMOS

En tanto, Patricia, desde la zona de 117 entre 65 y 66 y aseguró: “Llamé anoche -por el do mingo- a la empresa y me dijeron que lo del Bosque no se solucionó”.

También llegaron reclamos desde los alrededores de 56 entre 9 y 10, donde aseguraron que vecinos y comerciantes del barrio padecen la falta de un buen servicio de agua. “Cuando hay servicio tiene muy baja presión y hay varios días en los que no tenemos una gota de agua. Lamentable”.

En tanto, los vecinos de 60 entre 28 y 30 indicaron que la baja de presión de agua es un reclamo que llevamos los vecinos hace varios meses. Nadie nos da una respuesta, pero las facturas llegan con montos tremendos”.

En Villa Elvira también hay reclamos por los problemas con el servicio que presta Aguas Bonaerenses, fundamentalmente en la zona de 80 entre 5 y 7, donde también hay una clínica privada.

Los vecinos de San Carlos también realizaron quejas por la baja presión del servicio que sufren en el sector de 32 a 34 y de 139 a 142.

“Algunos pusieron bombas para tratar de tener un poco de agua, pero hay días en los que ese mecanismo tampoco sirve. Estamos desesperados”, dijo un usuario afectado, quien agregó que es “un tema que lleva varios años y nunca encontramos una respuesta definitiva a este problema creciente”.