Los argentinos necesitarán un permiso para viajar a Europa

Entrará en vigor a partir de 2021. Se trata de una disposición de la Comisión Europea, que alcanza a los ciudadanos de países a los que no se les requiere visa

| Publicado en Edición Impresa

A partir de 2021, los ciudadanos de 61 países a los que hoy no se les requiere visa para ingresar a Europa, entre ellos el nuestro, deberán contar con un permiso especial. La medida, dispuesta en abril pasado por la Comisión Europea con el propósito de proteger sus fronteras de la emigración irregular, tendrá un costo de 7 euros para los mayores de 18 años y se podrá tramitar por internet.

Denominado ETIAS por sus siglas en inglés (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), el nuevo permiso les será exigido a todas las personas que viajen por turismo a negocios a países que integran el denominado “espacio Schengen”. Este abarca veintiséis naciones europeas, entre las que se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Portugal.

POR “RIESGOS PARA LA SEGURIDAD”

“Debido al hecho de que los ciudadanos de países que no necesiten un visado para viajes de una duración máxima de 90 días dentro de la Unión Europea no están obligados a pasar por un largo trámite para la solicitud de un visado, ETIAS se asegura de que estas personas no supongan un riesgo para la seguridad”, se explica en el sitio oficial.

Para ello, este sistema de autorización de viaje “recopilará, realizará un seguimiento y actualizará los datos necesarios relacionados con visitantes con el fin de determinar si es segura su entrada a los países del espacio Schengen”, se detalla después.

REQUISITOS

Los argentinos que quieran ingresar a partir de 2021 a esta zona de Europa deberán completar un formulario con sus datos personales y un cuestionario de seguridad. El trámite tiene un costo de 7 euros para los mayores de 18 años y es gratis para los menores de edad.

A fin de solicitar el permiso ETIAS, todos los solicitantes argentinos tendrán que contar con pasaporte válido por al menos tres meses más de la estadía prevista; tarjeta de crédito o débito para pagar los gastos de gestión y una dirección de correo electrónico para recibir la autorización.

“Los solicitantes serán evaluados por las autoridades de control fronterizo e inmigración de la Unión Europa, que contrastarán la información presentada en el cuestionario con la que figura en las diversas bases de datos de seguridad, incluyendo la Interpol y la ETIAS Watchlist, a fin de garantizar el más alto nivel de seguridad”, explica el sitio www.etiasvisa.com.

Si una vez realizado el trámite por el solicitante -que sería resuelto en un plazo máximo de 96 horas-, el sistema detecta algún motivo de alerta, un funcionario encargado de revisar la petición podrá pedir información adicional. Cuando la reciba tendrá otras 96 horas para tomar una decisión.

Como se explica en ese sitio web la solicitud del permiso se realizarla completamente por internet y, una vez otorgada, la autorización tendrá tres años de validez.

Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la obligación de verificar que los extranjeros que necesitan ese permiso estén en posesión de una autorización válida.

Además de Argentina, el permiso ETIAS les será requerido a los ciudadanos de otros 60 países. Entre ellos figuran Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japón, Macedonia, Malasia. México, Mónaco, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú. Singapur, Taiwán, Ucrania, Uruguay y Venezuela.