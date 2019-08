Los platenses aprovechan el descuento del Bapro para "hacer la diferencia" ante la suba de precios

En busca mitigar la suba de precio de los últimos días, los platenses aprovechaban la promoción de 50 por ciento de reintegro que ofrece el Banco Provincia. El tope es de 2000 pesos

En medio de la suba generaliza de precios el Banco Provincia volvió a aplicar hoy, y también lo hará el próximo miércoles, los descuentos de 50 por ciento para sus clientes poseedores de tarjetas de débito o crédito de la entidad. En este marco los platenses se acercaron a los distintos supermercados con expectativas de "hacer la diferencia" y llevar alivio a los castigados bolsillos. Como es sabido, las operaciones tienen un tope de reintegro de 2000 pesos que los consumidores podrán percibir en sus cuentas dentro de los diez días posteriores a la realización de la compra.

Así, los comercios presentaban hoy un panorama más dinámico que lo habitual, con grandes filas de clientes a la espera de pasar por la caja y hacer valer la promoción con los cartones del BAPRO con tal de ahorrar dinero y estirar un poco más la billetera. En diálogo con este medio, muchos de ellos reconocieron los aumentos en las góndolas y, a su vez, miraron con buenos ojos la medida entendiendo que es una buena forma de hacerle frente a la inflación.

"Está bien. No gasté tanto. Llevo muchas cosas. No puedo decir nada porque no está mal. Se consume menos porque hay diferencia. Por lo general es más caro en los barrios que en el supermercado. Aprovechamos los descuentos. Si puedo volveré el próximo miércoles", comentó Antonia al retirarse de una sucursal de 45 entre 2 y 3.

Otra vecina que dijo llamarse Antonia se mostró entusiasmada con la promoción. Al ser consultada sobre cómo vio los precios, dijo: "Bastante bajos, sobre todo las mercaderías de uso más corriente, y siguen los precios cuidados. No presté mucha atención al tema del IVA. Yo compro las marcas de primera".

"Noté un poco de diferencia de precios. Yo no dejo de ver lo general de la población, de la mayoría, que a la gente no le alcanza el dinero. Es la primera vez que aprovecho esto del 50 por ciento", dijo.

Y añadió: "Llevo varios kilos de carne, lo pongo en el freezer y lo vamos consumiendo. Lo mío es una cuestión particular y yo no dejo de mirar y ponerme en el lugar del que gana para muy poco y no le alcanza para la luz, el gas, de tanto aumento que ha tenido en estos últimos años".

Marcela, a la salida de una sucursal de City Bell, contó que "cargué un chango por 5000 pesos. Yo el descuento del IVA no lo vi".

Relató además que "somos cinco en mi casa y con mucha buena voluntad este chango me dura una semana. Hay productos de los que me privo, por ejemplo carne y galletitas. Opto por segundas o terceras marcas. No hay muchas opciones, con los precios cuidados una marca de yerba estaba a 110 pesos".

Cabe destacar que están incluidos en los descuentos alimentos, frescos, frutas y verduras, carnes (tapa de asado, paleta y roast beef), cortes de cerdo nacionales, bebidas sin alcohol, artículos de limpieza y productos de “Precios Cuidados”.