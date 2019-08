“Sin dudas fue el gol más lindo de mi carrera”

Por otro lado, aseguró: “Nosotros queremos estar arriba en el torneo, pero le tenemos mucho respeto a la tabla de abajo”

Enzo Kalinski fue uno de los grandes protagonistas de la goleada 3-0 de Estudiantes ante Independiente del pasado lunes al convertir un golazo de chilena. El mismo, de forma unánime, fue elegido por los amantes del fútbol como el mejor de la fecha 3 de la actual Superliga y se perfila para estar entre el Top 10 de un torneo que recién está comenzando.

En diálogo con este medio, el mediocampista central contó en detalle cómo fue el tanto del que habló todo el país y aseguró que, hasta el momento, es el más lindo de su carrera. Además se los dedicó a las familias de Oscar Malbernat y José Luis Brown, leyendas de Estudiantes que fallecieron días atrás y el lunes fueron recordadas en el Ciudad de La Plata.

-¿Caíste del golazo que metiste?

-La verdad que fue muy lindo y, además, sirvió para asegurar el triunfo en un partido muy complicado. Sin dudas fue el gol más lindo que hice en mi carrera.

-¿Recordás cómo fue?

-Fue una jugada muy rápida. Quiero controlar para rematar de volea con la derecha y me queda un poco atrás. Ahí, al quedar de espaldas, la levanté, tiré la chilena y por suerte se metió. Decidí rápido hacer eso por cómo me había quedado la pelota y salió.

-¿Qué te dijeron tus compañeros? ¿Lo podían creer?

-Me puteaban y me decían: “¡Estás loco! ¿Qué hiciste?’ (risas) En ese momento no pensás hacer algo así.

-¿A quién se lo querés dedicar?

-Por un lado a todos los que nos apoyan y a mis seres queridos; por otro, a las familias del Tata Brown y Oscar Malbernat, que fueron dos personas muy importantes para el club.

“LE TENEMOS MUCHO RESPETO A LA TABLA DE ABAJO”

Saliendo un poco de lo individual y metiéndose en lo grupal, Kalinski valoró haber conseguido los 3 puntos ante Independiente pensando en las dos tablas. Además habló de la competencia en su puesto y comenzó a palpitar el encuentro del próximo domingo frente a Godoy Cruz en Mendoza.

-¿Cuánto vale esta victoria?

-Es muy importante. Nosotros estamos trabajando para hacer estos partidos. Sabíamos que jugábamos contra un grande, un equipo duro que venía a buscar la victoria por la eliminación que había sufrido en la semana. Nosotros hicimos lo nuestro y conseguimos tres puntos que son importantísimos.

-¿Sirve para tomar aire pensando en los promedios?

-Nosotros queremos estar ahí arriba en el torneo, poder pelear los primeros puestos, pero le tenemos mucho respeto a la tabla de abajo. Los promedios son cosa seria y sabemos que tenemos que hacer un buen torneo, sumar la mayor cantidad de puntos, para poder estar tranquilos. Falta mucho, pero no te podés relajar. El fútbol argentino es muy parejo.

-¿Qué cambió el equipo en el segundo tiempo para meter tres goles y ganar por goleada?

El primer tiempo fue muy parejo, ellos son un equipo que también que propone mucho y son muy verticales. En el segundo tiempo el gol tempranero para nosotros nos hizo agarrar más confianza y después lo pudimos definir con los otros dos.

-Estás en una posición con mucha competencia, ¿eso te obliga a siempre tener que rendir bien?

-Lo bueno es que están todos bien y entrenan al ciento por ciento. Esa competencia sana entre nosotros hace que uno eleve el nivel y se ve. Tantos los que jugamos desde el arranque como los que entran lo hacen muy bien. Este es el camino.

- En menos de una semana tienen el partido ante Godoy Cruz, ¿es clave reafirmar lo hecho ante Independiente en Mendoza?

-Esto es así, ir semana a semana. Es una victoria muy importante pero ya tenemos que pensar en Godoy Cruz y buscar los 3 puntos allá.