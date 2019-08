Gremios docentes salen a exigir una cláusula gatillo que se active cada mes

Desde el Frente de Unidad Docente bonaerense hablan de “una grave pérdida en el poder adquisitivo” y piden que los convoquen

Los principales gremios de maestros de la provincia de Buenos Aires, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), reclamaron ayer que el gobierno provincial aplique la cláusula gatillo de actualización salarial “mensualmente” y no cada tres meses, tal como se acordó en la última paritaria.

“Es insostenible absorber estos niveles de inflación y depreciación de nuestros salarios, es necesario que urgentemente se mensualice la cláusula gatillo. Estamos ante una situación crítica, donde todos los días cuentan y donde todos los días perdemos poder adquisitivo”, subrayó al respecto la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini. Añadió que “en este plano de crisis no se puede lidiar con tanto aumento, con tanta angustia de no llegar a fin de mes.”

En una nota, los sindicatos AMET, FEB, Sadopa, Suteba y Udocba puntualizaron que “la dramática devaluación de nuestra moneda sufrida esta semana conlleva un nuevo escenario aún más grave para la supervivencia de los trabajadores y una grave pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario”.

Agregaron que “el impacto sobre los precios de la canasta básica ya se hace sentir en los bolsillos y los docentes no podemos hacer frente a esta escalada de aumentos con los salarios diezmados”. Por eso, insistieron, “los ajustes trimestrales decididamente no alcanzan para cubrir el efecto devastador de la inflación sobre nuestro salario”, a la vez que consideraron que “los chicos no pueden alimentarse con el mismo miserable presupuesto asignado a comedores”.

En este sentido, los gremios pidieron también “aumentos de cupos y de los montos del Servicio Alimentario Escolar y a nivel nacional aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la actualización de asignaciones familiares, inversiones y obras urgentes de infraestructura escolar”.

Sobre el final del texto, el FUDB advirtió que “la gravísima situación requiere de respuestas inmediatas y que se actúe con máxima responsabilidad”. Y solicitó “que los Ministerios de Trabajo y Educación convoquen a una mesa técnica para poder avanzar en estos temas y que se escuchen nuestras demandas”.

Según pudo saber este diario, en los próximos días los sindicatos elevarán un petitorio con los reclamos a las autoridades bonaerenses. En tanto que aseguraron que hasta el momento “no hay medidas de fuerza a la vista”.

Paritaria

En abril pasado, los docentes y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires arribaron por fin a un acuerdo. El resultado de esas negociaciones -un proceso arduo que se cobró la pérdida de 29 días de clases y que se extendió durante más de un año- fue un aumento del 15,6% como recomposición por el salario perdido en 2018 y una actualización automático cada tres meses, de acuerdo al índice de inflación 2019 que marque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Tal como informó este diario, hasta la semana, los gremios docentes se consideraban “cubiertos” por esa cláusula gatillo, aunque se habían manifestado “en alerta”. Ahora, tras la acelerada devaluación, entienden que no es suficiente y que el ajuste no puede esperar tres meses.

Resta saber si la coyuntura será caldo de cultivo para atizar el fuego de un conflicto que parecía apagado y si, finalmente, la Provincia -que no respondió a las consultas de este diario- resolverá convocar nuevamente a los gremios.