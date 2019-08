Anulan un procesamiento contra Julio De Vido

| Publicado en Edición Impresa

Un tribunal de alzada anuló ayer los procesamientos al ex ministro de Planificación Julio de Vido y otros ex funcionarios kirchneristas en un causa que investiga presuntas irregularidades en obras de soterramiento de la línea ferroviaria Sarmiento.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires y beneficia, además de a De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Todos ellos habían sido procesados en abril pasado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga supuestas irregularidades en contratos con la constructora brasileña Odebrecht para el soterramiento de la línea Sarmiento.

En su fallo, el tribunal ordenó a Martínez de Giorgi profundizar la investigación y dos integrantes de la Cámara sostuvieron que el procesamiento de los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de “fundamentos”.

También resolvió anular una decisión de Martínez de Giorgi por la cual se exculpaba a los empresarios supuestamente beneficiados por los contratos, entre ellos Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri.

En el expediente se investigan supuestas irregularidades en el proceso licitatorio por el que se otorgó durante el kirchnerismo la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento a la unión temporal de empresas conformada por las firmas Odebrecht, Ghella, Comsa e IECSA.

La causa busca determinar si los integrantes de ese consorcio de empresas efectuaron pagos de sobornos a los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, para lograr su adjudicación y continuidad.