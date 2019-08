Brasil bajo presión internacional por los graves incendios en el Amazonas

SALVADOR, Brasil

Los incendios en la Amazonia cobraron ayer resonancia internacional, con llamados de la ONU y de líderes mundiales para “proteger” el pulmón del planeta y con convocatorias a manifestaciones en varios países contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que denuncia una “psicosis ambiental”.

“Estoy profundamente preocupado por los incendios en la Amazonia. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonia debe ser protegida”, tuiteó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que el mundo estaba confrontado a una “crisis internacional” y citó a los miembros del G7 de las principales economías mundiales para “hablar de esta urgencia” que golpea la cuenca del Amazonas, una zona 7,4 millones de km2, con el 60% en Brasil. Pero el mandatario francés incluyó en su tuit una foto sin relación con los hechos, anterior a 2003.

Perú decretó el alerta, ante la probabilidad de que se propague un incendio que desde hace más de dos semanas consume la selva de su vecino. El bosque tropical del Amazonas, cabe subrayar, produce el 20% del oxígeno del planeta.

En este marco, grupos ambientalistas llamaron a protestas hoy viernes en todo el mundo por el cuidado de la selva. El movimiento de la joven sueca Greta Thunberg, promotora de un movimiento mundial de lucha contra el cambio climático, llamó a concentraciones frente a embajadas y consulados de Brasil.

In the #AmazonRainforest , fire season has arrived. The MODIS instrument on NASA’s Aqua satellite captured this images of several fires burning in the Brazilian states of Rondônia, Amazonas, Pará, and Mato Grosso on August 11, 2019. pic.twitter.com/btulI01v5n

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK