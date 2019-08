Causa cuadernos: pidieron las llaves de las propiedades de testaferros para subastarlas

Reclamo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado al juez federal Claudio Bonadio

La Agencia de Administración de Bienes del Estado pidió al juez federal Claudio Bonadio la entrega de las llaves de las propiedades a nombre de supuestos testaferros del fallecido ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, para proceder a su remate.

Se trata de bienes decomisados en la causa por los cuadernos de la corrupción y que están en condiciones de ser vendidos porque esa decisión quedó firme en distintas instancia de apelación o no fue cuestionada por sus titulares, explicaron fuentes judiciales

La intención es obtener las llaves "de aquellos inmuebles cuyo decomiso se encuentre firme" y están a disposición del juzgado.

También se pidió a Bonadio que realice "las acciones tendientes a obtener las llaves de los inmuebles que aún no se encuentren a su disposición, en aquellos casos que ello resulte posible", según el escrito al que accedió Télam.

Los bienes forman parte de lo secuestrado a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y su entorno, todos procesados como supuestos testaferros y muchos de ellos arrepentidos en la investigación.

La AABE fue designada para disponer de esos bienes decomisados cuando esta decisión queda firme en las diferentes instancias judiciales para que ese patrimonio vuelva al Estado nacional.

Según los informes hay un inmueble y tres edificios de cocheras que ya están disponibles mientras que otros permanecen ocupados por lo cual habría que requerir las llaves.

De acuerdo a las previsiones el primer lote de ventas será en los barrios porteños de Palermo y Belgrano (dos edificios de cocheras), un departamento en Puerto Madero, otra propiedad en Miami y un yate que está también en esa ciudad estadounidense.

Esta propiedad ubicada en el edifcio "Ocean Four " sobre la avenida Collins de la ciudad estadounidense y el barco son del arrepentido financista Ernesto Clarens. Además hay otra propiedad en el barrio porteño de Villa Urquiza. El departamento en el barrio porteño de Puerto Madero es de otros dos acusados, Sergio Todisco y su ex esposa Elizabeth Ortiz Municoy.

En la investigación hay 27 bienes con resolución de decomiso firme y otros once que están inhibidos pero con apelación de sus titulares en trámite. También hay bienes de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y del arrepentido contador de los Kirchner Victor Manzanares.

En este último caso se trata de inmuebles en Santa Cruz que el mismo contador reconoció fueron adquiridos con dinero de lavado de activos y puso a disposición del juzgado para subasta. Todos los acusados tienen procesamiento confirmado por presunto lavado de activos.

"Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que fueron recibidos por Héctor Daniel Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito", sostuvo la Cámara Federal al confirmar los procesamientos. La investigación es un desprendimiento del caso de los cuadernos de la corrupción en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios de su gobierno..

Muñoz apareció reiteradamente en las anotaciones del remisero Oscar Centeno, cuando narró su versión sobre las entregas de dinero ilegal que presenció como chofer del ahora detenido ex funcionario Roberto Baratta. El ex secretario privado de Néstor Kirchner falleció y según la acusación su viuda Pochetti y allegados montaron una estructura de lavado de activos mediante empresas off shore y sociedades en el país para quedarse con al menos 70 millones de dólares.