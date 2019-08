La Plata necesita que San Luis le dé una mano contra CUBA

El Canario la tiene difícil ante el puntero SIC, por eso estará atento a las noticias que lleguen del Marista en Villa de Mayo

En el marco de la 19º fecha del URBA Top 12 La Plata, que está muy comprometido con la permanencia (solamente un milagro lo mantendrá en el Top 12) visitará al único puntero del campeonato, el peligrosísimo San Isidro Club que encima en su reducto de Boulogne, se hace muy fuerte. La Plata (22) se presentará en “La Zanja” con este equipo: Fontán (C), Turdó y Del Cerro; Masciadro y Roán ; Gentile, Suárez Folch y Rico; Piñeyro; Mercerat; Marcucci; Incháurregui; Basso; Iassi y Sica. E: Dimas Suffern Quirno-Francisco Albarracín-Manuel Roán y Antonio Mazzoni. Cancha: SIC. Árbitro: De Achával. Horario: 15:30.

Por otra parte, San Luis (41) visitará a CUBA (30) en Villa de Mayo. Si bien el Marista tiene “aire” en la tabla, lo cierto es que su rival de hoy está a 9 puntos cuando restan disputar solamente tres fechas para el final y un triunfo platense no le daría una gran mano a los “primos” canarios, sino que hundiría aun rival directo. El azulgrana saltará al campo así: A. Oubiña, Giménez y R. Oubiña; Bicerne (C) y Álvarez Amado; Campodónico, Mariano Aguilar y Giannini; Castiglione y Magliano; Ignacio Aguilar, Molina Ferrer, Ferrari, Cúcolo y Mauro Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Cancha: CUBA. Árbitro: Córdoba. Horario: 15:30.

Por el Torneo de la Primera A, Los Tilos, recibirá en 21 y 522 a San Albano buscando otro triunfo que lo deje más cerca del objetivo-le lleva 22 puntos de ventaja al segundo-el retorno al círculo privilegiado de la URBA, el Top 12. El conjunto del Barrio Obrero jugará ante los de Corimayo así: Puertas, I. Korenblit y Leiger; Alonso y Broglia; Castilla, Santipolo y Gatti; Goñi y Santamarina; Fernández, Assereto, Curutchet, Mendy y Tuculet (C). E: Bernal y Fioravanti. Árbitro: Balbontin (Chile). Cancha: Los Tilos. Horario: 15:30.

Por otra parte y por la 18° fecha de la Primera B, Universitario visitará a Liceo Naval en su reducto de Nuñez buscando un nuevo triunfo que lo mantenga en racha positiva. La U saldrá así: Sereno (C), Urban y Gaudio; Herrera y Pau; Almeida, Urréjola y Damioli; D´Onofrio y Darhampé; Brandoni, Fernández, Rodríguez, Pardini y Espinosa. E: Morgan. Arbitro: Cotini. Cancha: Liceo Naval. Horario: 15:30.

Por otra parte y por el torneo de la Primera C Albatros, recibirá en 135 y 518 a GEBA. Demás está decir que el Tricolor marcha último y su permanencia en la categoría suena a hazaña. El Tricolor formará así: Martorelli, Bombini y Acevedo; J. Bisceglia y Pereyra; Valdovinos, Rodríguez y T. Bisceglia; Martinetto y M. Sorino; T. Sorino, Benavídez (C), Roletto, Mac Dougall y Polari. E: Haidar. Arbitro: Pigretti. Cancha: Albatros. Horario: 15:30. Finalmente por la zona Desarrollo, Berisso RC jugará en condición de visitante ante Almafuerte. El Bulero formará así: Izarriaga, Rutigliano y Herrera; Daglio y Galliano; Mura, Schiro y L. Hoggan; Puglia y G. Fernández Sosa, G: López, Sosa (C), Lurbe, Homero y F. López. E: Luis Violini y Augusto Castilla. Arbitro: G. Nuñez. Cancha: Almafuerte. Horario: 15:30.