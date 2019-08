Estudiantes quiere madrugar al Tomba para reafirmar la goleada frente al Rojo

Gabriel Milito no confirmó el equipo pero se espera una sola modificación: el ingreso de Nahuel Estévez por el lesionado Iván Gómez

Estudiantes visitará hoy desde las 11 de la mañana a Godoy Cruz, por la fecha 4 del campeonato de la Superliga, buscando reafirmar la goleada del lunes pasado ante Independiente y ponerle punto de inicio a una etapa de regularidad. Pablo Echavarría estará a cargo del arbitraje y transmite por televisión Fox Sports Premium (codificado).

La goleada ante el Rojo de la fecha pasada por 3-0 le dio aire y confianza al Pincha, que ahora intentará conseguir la primera victoria en condición de visitante ante un rival necesitado, ya que el Tomba perdió los tres encuentros que disputó y despidió a Lucas Bernardi de la dirección técnica.

Además, un nuevo triunfo le permitirá a Estudiantes no acercarse nuevamente a la zona de descenso directo. Si bien los 3 puntos conseguidos el pasado lunes le dieron alivio, está a 6 del último que está perdiendo la categoría actualmente y no se puede relajar si quiere transitar la temporada con la calculadora en la mano.

En cuanto al once inicial que pondrá en cancha Gabriel Milito, el mismo aún no está confirmado y no se descarta que haya alguna sorpresa de último momento. Igualmente, y por lo ocurrido en los entrenamientos de la semana, todo parece indicar que meterá una sola modificación: el ingreso de Nahuel Estévez por el lesionado Iván Gómez, quien no viajó a Mendoza por lesión.

Vale remarcar que, además del mediocampista categoría 1997, tampoco integró al lista de convocados Juan Fuentes. El chileno, quien llegó en el último mercado de pases y está muy bien considerado por el cuerpo técnico, se lesionó en el parate por las Elecciones P.A.S.O. en un amistoso frente a Cambaceres y tampoco fue citado para el duelo de la jornada anterior

Volviendo al equipo para la mañana de hoy, el cambio que tiene pensado es el mismo que hizo en el entretiempo frente a Independiente. El rendimiento en los segundos 45 minutos, además de los tres goles, dejaron más que conforme a Milito y por eso tiene en mente poner en cancha a los mismos futbolistas.

En cuanto al banco de los suplentes, en tanto, uno de los siguientes jugadores se quedará afuera minutos antes: o Emiliano González, Iván Erquiaga, Mauricio Rosales, Nazareno Colombo, Andrés Ayala (el viernes jugó para la Reserva), Gastón Fernández, Mateo Retegui y Edwar López.

LA ÚLTIMA PRÁCTICA FUE EN MENDOZA

El plantel de Estudiantes se encuentra desde el viernes a la noche en Mendoza y, ayer por la mañana, entrenó por última vez antes del encuentro frente a Godoy Cruz de hoy. Milito aprovechó para ultimar detalles del equipo y trabajar jugadas puntuales.

Tal como ocurre en cada entrenamiento previo a un partido oficial, el cuerpo técnico se enfocó en la pelota parada. Probando con diferentes lanzadores, armó varias jugadas para intentar sorprender hoy al conjunto cuyano.

El Pincha intentará aprovecharse del mal momento del Tomba para sumar una nueva victoria

Luego de la práctica los jugadores regresaron al hotel Sheraton, en donde pasaron la noche a la espera del partido. Debido al horario del mismo, las alarmas están programadas bien temprano para poder desayunar, mover un poco las piernas y trasladarse hasta el estadio Malvinas Argentinas, en donde intentarán sumar otra vez de a 3 puntos.

Vale remarcar que, a pesar de no estar permitido el ingreso del público visitante, Estudiantes tendrá apoyo. Varios hinchas de filiales de Mendoza y alrededores comprarán su entrada para camuflarse entre los simpatizantes del Tomba.

PATALANO, UN VIEJO CONOCIDO

En Godoy Cruz debutará hoy como entrenador Javier Patalano, quien en el segundo semestre del año pasado trabajó en la Reserva de Estudiantes como ayudante de campo de Pablo Quatrocchi.

En el presente 2019, en un principio, iba a hacerse cargo de la Quinta División, pero finalmente decidió continuar su carrera como director técnico en la Reserva del Tomba. Ahora, ante la partida de Lucas Bernardi, le llegó su turno de tomar las riendas de la máxima categoría.

“No me asusta el desafío de dirigir en Primera”, afirmó Patalano en la conferencia de prensa que brindó el jueves, la primera desde que asumió en el primer equipo de Godoy Cruz.

Si bien no quiso confirmar el once inicial, afirmó que se verá un equipo “intenso, que tratará de ser ordenado y lastimar cuando lo tenga que hacer”.

El semestre del Tomba por ahora está siendo para el olvido: quedó eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final en manos de Palmeiras (2-2 la ida en Mendoza y 0-4 la vuelta en San Pablo) y perdió los tres primeros encuentros de la Superliga.

La relación entre Bernardi y la dirigencia se fue desgastando semana tras semana y, si bien el DT el pasado lunes dijo que quería continuar, la CD comandada por José Mansur decidió que se termine su ciclo.