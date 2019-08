La historia de la canción de  Charles Manson en "Érase una vez en Hollywood"

Érase una vez en Hollywood, es la más reciente película de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El filme narra la historia de los asesinatos de la familia Manson ocurridos hace 50 años.

En el drama se usa una canción escrita para el líder de culto, Charles Manson.

Los miembros de la 'familia' de Manson la cantan a capela en la cinta. Cuando Tarantino inició el proyecto, prometió que los familiares del asesino no se beneficiarían de las regalías de la producción.

Además manifestó que el dinero iría a las familias de las víctimas.

Pero la enredada historia legal de los derechos de la música de Manson podría darle al caso un giro inesperado. Ahora el nieto del asesino podría obtener beneficios por el uso de la canción.

Todo depende de un juicio por homicidio culposo que está aún pendiente.

La canción no aparece en ninguna parte de la banda sonora de la película, lo cual tiene sentido. Por un lado, los productores probablemente no quieran dar la impresión de promover las obras musicales de Manson.

En una entrevista con Variety , la supervisora ​​musical de mucho tiempo de Tarantino, Mary Ramos, confirmó que es una verdadera canción de Manson. "Y solo para hacerle saber, porque incluso considerando usar eso, queríamos ... averiguar qué sucede si esto se usa, a dónde va el dinero", enfatizó Ramos. "Y había una confianza establecida para las víctimas, y nadie incluso asociado con los Mansons y la familia Manson gana dinero con esa canción".

Es de conocimiento común que, además de su enferma fijación con los Beatles, Manson era un aspirante a cantante y compositor. Antes de los brutales asesinatos de Sharon Tate y otros, buscó la fama por medios más artísticos. No era exactamente bueno. Como el crítico Stephen Thomas Erlewine escribió en 2017, “Manson era en el mejor de una mediocridad musical, un tipo que tal vez podría hilvanar una melodía dippy pero por lo general acaba de rasgar con la esperanza de que él había evocar una canción.” Sin embargo, informal Una vez sobre una Los televidentes pueden no saber que él se codeó con la realeza del rock (incluido Neil Young, que quedó impresionado por él ) e incluso consiguió una canción en el álbum 20/20 de los Beach Boys., que fue revisado en gran medida y renombrado "Nunca aprendas a no amar". Ese logro surgió de la extraña amistad de Manson con Dennis Wilson, cuya casa Manson y sus mujeres se apoderaron y se estrellaron durante meses. (Antes de los asesinatos, Manson destruyó esta amistad al comportarse como un loco y amenazar al Beach Boy con balas).