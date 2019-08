¿Primer delito espacial? Acusan a una astronauta de robar la identidad de su ex mujer desde la nave

La excelente carrera de Anne McClain puede verse manchada por una acción cometida cuando estaba en una misión

La estadounidense Anne McClain es piloto de guerra, ingeniera aeroespacial y astronauta, y a sus 40 años ya hizo una excelente carrera. Pero la misma se vería manchada por un hecho que puede convertirse en el primer delito cometido en el espacio. Es que su ex mujer Summer Worden la acusa de haberle robado la identidad e ingresar a su cuenta corriente.

McClain ingresó a la Nasa en 2013 marcando un hito: fue la aspirante a astronauta más joven en la historia de la agencia espacial. Tan buenas fueron sus habilidades que 5 años después participó de la misión 58/59 a la Estación Espacial Internacional, junto a los astronautas David Saint-Jacques, (Canadá) y Oleg Kononenko (Rusia), por lo que estuvo 6 meses en el espacio.

Fue en ese lapso de tiempo en que Worden asegura que su mujer, en ese entonces, utilizó su identidad para acceder a su cuenta bancaria. Este denuncia ya es investigada por la Nasa pero la pregunta queda flotando ¿quién puede juzgar a una persona que comete un delito en el espacio exterior, donde no existen alcance judicial?

Lo cierto es que Worden presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia independiente, tras haberse percatado de que la astronauta había accedido a su cuenta bancaria sin su permiso. Tras pedir un informe al banco, descubrió que el acceso se había cometido desde un servidor de la Nasa. McClain reconoció este fin de semana en su cuenta de Twitter que lo que dice su ex no es mentira, pero justificó su acto asegurando que lo había hecho solo para cerciorarse que no tuviera problemas financieros, en alusión a que ella ayudó en la crianza del hijo de Worden, de sólo 6 años.

Para la abogada de McClain, su clienta no cometió ningún delito y accedió a los registros bancarios mientras estaba a bordo de la EEI para vigilar la cuenta conjunta de la pareja, como lo hacía durante su relación. De hecho, dijo, ella tenía su clave secreta. Pese a estos descargos, la familia de Worden también presentó una denuncia ante la inspección general de la Nasa.

Los investigadores de la agencia espacial estadounidense ya se contactaron con las dos mujeres, según un artículo publicado por The New York Times. Worden indicó que la FTC no ha respondido sobre su acusación de usurpación de identidad, pero un investigador especializado y la inspección general de la Nasa estudian la acusación, aseguró el diario.

Pese a que la agencia no han hecho comentarios sobre el incidente, un comunicado enviado al sitio Space.com por la Nasa, parece adelantar cuál será su posición: “La teniente coronel Anne McClain tiene una exitosa carrera militar, realizó misiones de combate en Irak y es uno de los mejores astronautas de la Nasa”, dijo la agencia el sábado. “Hizo un gran trabajo en su misión más reciente de la Nasa a bordo de la Estación Espacial Internacional. Al igual que con todos nuestros empleados, la Nasa no hace comentarios sobre asuntos personales o de personal”.

En marzo, McClain fue convocada para unirse a su compañera de tripulación Christina Koch en la primera caminata espacial solo para mujeres en la estación espacial pero ese plan fue cancelado debido a la falta de trajes espaciales de tamaño apropiado para las dos mujeres.