Continúa el conflicto laboral y Berisso está tapado de basura

Las bolsas de basura no dejan de acumularse en las calles de Berisso. La ciudad ribereña cada día está más sucia y los vecinos están perdiendo la paciencia.

Es que el sindicato acató la conciliación obligatoria dictada la semana pasada en el marco de la retención de tareas que llevaban adelante los recolectores por la falta de pago de las horas extras, pero, lejos de volver a sus actividades, los operarios están “trabajando a reglamento”.

Esa es la versión de la Comuna, que pidió un urgente auxilio financiero para afrontar el pago de las horas a los empleados, tal como informó este diario en su edición de ayer.

El Municipio necesita unos 4 millones de pesos para poder afrontar ese compromiso.

Mientras tanto, las consecuencias del enfrentamiento las padecen los vecinos.

Es que, como se dictó la conciliación obligatoria, la Municipalidad no recomienda no sacar la basura. Pero lo cierto es que los camiones recolectores no pasan, los residuos se acumulan en las veredas, y con la ayuda de los perros callejeros el paisaje remite, en numerosos barrios, al de una ciudad abandonada.

“Es un problema recurrente. El servicio de recolección es muy malo. Y con cada medida de fuerza las calles se convierten en un verdadero desastre, con los riesgos que sabemos que trae la basura”, dijo a este diario una vecina.